سی سی ڈی کے نام پر شہریوں سے بھتہ وصولی: دو پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ

انسداد دہشت گردی عدالت میں دو پولیس اہلکاروں پر شہریوں سے بھتہ وصولی کا مقدمہ درج، عدالت نے ایک ملزم کی ضمانت مسترد کردی۔
انسداد دہشت گردی عدالت میں دو پولیس اہلکاروں کے خلاف شہریوں سے بھتہ وصولی کا مقدمہ، تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان نے کرائم کنٹرول ڈویژن ( سی سی ڈی ) کا نام استعمال کرتے ہوئے شہریوں کو خوفزدہ کیا اور ان سے لاکھوں روپے بٹورے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظور علی گل نے مقدمے کی سماعت کی جس میں دو پولیس اہلکاروں پر شہریوں سے بھتہ وصولی کا الزام ہے۔ عدالت نے مقدمے میں ملوث اے ایس آئی رحمت علی کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی جبکہ سیکنڈ کانسٹیبل آفتاب کی ضمانت کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے ہیں اور سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ مدعیوں کے مطابق، رحمت علی اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور آفتاب پولیس کانسٹیبل ہیں۔ ملزمان میں یوسف، ساجد علی، خورشید احمد اور رفیق بھی شامل ہیں۔ یہ مقدمہ سی سی ڈی سب انسپکٹر رانا کاشف کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے خود کو سی سی ڈی نون کوٹ کے اہلکار ظاہر کیا اور چار شہریوں کو اغوا کر کے ایک ملین روپے تاوان طلب کیا۔ ملزمان نے متاثرین کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ایک ملین روپے ادا نہ کیے تو سی سی ڈی انہیں پولیس مقابلے میں ہلاک کر دے گا۔ اغوا ہونے والوں میں عبدالستار، عامر بشیر، قمر بشیر اور اللہ رکھا شامل ہیں۔ ملزمان نے اغوا شدہ افراد کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ ملزمان نے چار شہریوں کو ان کے گھر سے اغوا کیا جو ٹلاٹ پارک، شیرکوٹ میں واقع ہے۔ متاثرین نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے ان کے گھر سے 260,000 روپے نقد، چار موبائل فون اور دیگر اشیاء لے گئے۔ ملزمان نے تاوان سی سی ڈی کے نام پر طلب کیا۔ تفتیش افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے سی سی ڈی کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے۔ عدالت میں پیش کیے گئے ثبوتوں سے پتا چلا ہے کہ ملزمان نے شہریوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے سی سی ڈی کے نام کا غلط استعمال کیا اور انہیں بتایا کہ وہ کسی مقدمے میں ملوث ہیں اور اگر انہوں نے تاوان ادا نہ کیا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ملزمان نے متاثرین کو یہ بھی بتایا کہ سی سی ڈی کے پاس ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں اور وہ انہیں جیل بھیج سکتے ہیں۔ شہریوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ملزمان نے سی سی ڈی کے وردی بھی پہن رکھی تھی۔ عدالت نے تفتیش افسر کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملزمان کے خلاف مزید ثبوت جمع کریں اور ان کی مکمل نشاندہی کریں۔ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دی کہ سی سی ڈی کے نام کا غلط استعمال ناقابل معافی جرم ہے اور ملزمان کو اس جرم کے لیے سخت سزا دی جائے گی۔ عدالت نے ملزمان کو جیل میں رکھنے کا حکم دیا ہے اور ان کی ضمانت کی درخواست پر 6 مئی کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ اس مقدمے نے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلادیا ہے اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ شہریوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کو اپنے اہلکاروں کی نگرانی بڑھانی چاہیے تاکہ وہ شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں.
