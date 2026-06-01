سی ٹی ڈی حیدرآباد نے دہشت گردی کے منصوبے کو خاتمہ کرنے کا دعویٰ کیا

سندھ کے جھمشوں ضلع میں کوٹری سائٹ کے علاقے میں ایک اہم دہشت گردی کے منصوبے کو خاتمہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے، کاؤنٹر ٹیروزمزم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) حیدرآباد نے ایک اہم مشکوک شخص کو گرفتار کرنے کے بعد ایک انٹیلی جنس کی بنیاد پر آپریشن کا اعلان کیا۔ سی ٹی ڈی کے حکام کے مطابق، آپریشن کے نتیجے میں ایک سب سے زیادہ مطلوبہ مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس کا تعلق ایک مبینہ طور پر منعقد شدہ تنظیم سے تھا۔ اس شخص کو ایک ٹارگٹڈ رائڈ کے دوران گرفتار کیا گیا تھا جس کے لیے انٹیلی جنس رپورٹس کی بنیاد پر کارروائی کی گئی تھی۔ آپریشن کے دوران پولیس کی عملہ نے مظہر کی ملکیت میں ہاتھ گرانڈیں، ایکسپلوجو مواد، دھماکہ دہ مواد، اور ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز کو ضبط کیا۔ ایک غیر قانونی پائستول کے ساتھ ساتھ متعدد گولہ بارود کو بھی ضبط کیا گیا تھا۔ سی ٹی ڈی کے حکام نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ مظہر کے حوالے سے مہم جوئی کے لیے فنڈز کی جمع کرنے سے متعلق دستاویزات کی ضبطی ہوئی ہیں، جس میں ایک ریکوئپٹ بک کو مبینہ طور پر منعقد شدہ تنظیم کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا۔ مظہر کی ملکیت میں ضبط شدہ ایکسپلوجو مواد کی ریکوری کے بعد، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور سپیشل برانچ حیدرآباد کے ٹیموں کو ماحول کو سیکیور کرنے اور ضبط شدہ مواد کو جائزہ لینے کے لیے مقام پر بلایا گیا۔ اس تحقیقات کے مطابق، مظہر کو مبینہ طور پر منعقد شدہ تنظیم کے ساتھ منسلک سرگرمیوں میں شامل ہونے اور آپریشن کے قبل انٹیلی جنس کے حوالے سے زیر نظر رکھا گیا تھا۔ حکام کا کہنا تھا کہ مظہر کی ملکیت میں ضبط شدہ ایکسپلوجو مواد اور دیگر حساس مواد کی ریکوری نے علاقے میں ایک ممکنہ دہشت گردی کی سرگرمی کو روک دیا۔ پولیس کی ایجنسیوں کے ایک مشترکہ جائزے کے تحت مظہر کے نیٹ ورک، اس کی مددگاروں اور ممکنہ طور پر ہدف کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ سی ٹی ڈی نے کہا کہ سندھ میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس اور ان کی مدد کی ساخت کو ختم کرنے کے لیے جاری کاؤنٹر ٹیروزمزم کے مشن کے تحت آپریشنوں کا سلسلہ جاری رہے گا.
