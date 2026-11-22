سی ٹی ڈی حیدرآباد کی بڑی کارروائی، سندھ ایس آر اے کا مطلوبہ دہشت گرد گرفتار
حیدرآباد میں سی ٹی ڈی پولیس نے سندھ ایس آر اے کے انتہائی مطلوب دہشت گرد شعیب خشک کو گرفتار کرلیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے دستی بم اور گن پائی گئی ہے۔
حیدرآباد میں سندھ ایس آر اے کے مفرور دہشت گرد شعیب خشک کی بڑی گرفتاری، ایک کروڑ روپے انعامی رقم کا مالک۔ سی ٹی ڈی حیدرآباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہیڈ منی وریڈ بک میں درج انتہائی مطلوب کالعدم تنظیم سندھ ایس آر اے کے مفرور دہشت گرد شعیب خشک کو بھٹائی نگر تھانے کی حدود سے گرفتار کرلیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی حیدرآباد کے مطابق گرفتار ملزم دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے متعدد سنگین مقدمات میں انتہائی مطلوب تھا اور حکومت سندھ کے محکمہ داخلہ کی جانب سے دہشت گرد کی گرفتاری پر ایک کروڑ روپے ہیڈ منی مقرر ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے سی ٹی ڈی حیدرآباد نے ٹھٹھہ میں بھاری نفری کے ہمراہ چھ سے آٹھ اکتوبر تک تین بڑے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیے۔ مسلسل تین روز تک مختلف علاقوں کا محاصرہ، سرچ آپریشن، مخبر نیٹ ورک کی فعالیت اور جدید تیکنیکل ذرائع کے ذریعے ملزم کی تلاش جاری رکھی گئی۔.
حیدرآباد میں سندھ ایس آر اے کے مفرور دہشت گرد شعیب خشک کی بڑی گرفتاری، ایک کروڑ روپے انعامی رقم کا مالک۔ سی ٹی ڈی حیدرآباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہیڈ منی وریڈ بک میں درج انتہائی مطلوب کالعدم تنظیم سندھ ایس آر اے کے مفرور دہشت گرد شعیب خشک کو بھٹائی نگر تھانے کی حدود سے گرفتار کرلیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی حیدرآباد کے مطابق گرفتار ملزم دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے متعدد سنگین مقدمات میں انتہائی مطلوب تھا اور حکومت سندھ کے محکمہ داخلہ کی جانب سے دہشت گرد کی گرفتاری پر ایک کروڑ روپے ہیڈ منی مقرر ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے سی ٹی ڈی حیدرآباد نے ٹھٹھہ میں بھاری نفری کے ہمراہ چھ سے آٹھ اکتوبر تک تین بڑے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیے۔ مسلسل تین روز تک مختلف علاقوں کا محاصرہ، سرچ آپریشن، مخبر نیٹ ورک کی فعالیت اور جدید تیکنیکل ذرائع کے ذریعے ملزم کی تلاش جاری رکھی گئی۔
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