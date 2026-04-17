سی پیک فیز ٹو، پانی ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجی اور نئے توانائی منصوبوں پر معاملات حتمی مراحل میں: قونصل جنرل چین

چین کے قونصل جنرل یانگ یون ڈونگ نے پاک چائنا انویسٹمنٹ کانفرنس 2026 سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سی پیک فیز ٹو، واٹر اسٹوریج ٹیکنالوجی اور نئے توانائی کے منصوبوں پر پاکستان کے ساتھ معاملات آخری مراحل میں ہیں۔ انہوں نے ایران-امریکہ تنازع میں پاکستان کی ثالثی اور مشرقِ وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو سراہا۔ گورنر بلوچستان اور دیگر مقررین نے خطے کی ترقی میں پاک چین شراکت داری اور بلوچستان کی زرعی و اقتصادی اہمیت پر زور دیا۔
چین کے قونصل جنرل یانگ یون ڈونگ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین- پاکستان اقتصادی راہداری ( سی پیک ) کے دوسرے مرحلے، پانی ذخیرہ کرنے کی جدید ٹیکنالوجی اور نئے توانائی کے منصوبوں کے حوالے سے مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ایشیا سمیت دنیا بھر میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں، پاکستان کے ثالثی کے کردار کو چین کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور پاکستان مشرقِ وسطیٰ میں جنگ کے دوران حالات کو بہتر بنانے کے لیے
سرگرم عمل ہے۔ یہ اہم انکشافات انہوں نے قونصلیٹ میں بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے زیر اہتمام پاک چائنا انویسٹمنٹ کانفرنس 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کیے۔ قونصل جنرل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان اور چین کے درمیان جلد ہی کئی اہم اسٹریٹجک معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ کانفرنس میں گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندو خیل نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ کانفرنس صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ امید، ترقی اور مشترکہ شراکت داری کا ایک مضبوط ستون ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور چین کے درمیان گہری شراکت داری پورے خطے کی مجموعی ترقی کی بنیاد بنے گی۔ پاک چائنا اکنامک اینڈ کلچرل کونسل کے بایزید کاسی نے اپنے خطاب میں بلوچستان کو پاکستان کے معاشی مستقبل کا محرک قرار دیا اور بتایا کہ سی پیک کے منصوبوں سے پاکستان کو خاص طور پر زرعی شعبے میں بہت فائدہ پہنچا ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے کہا کہ زراعت کا رخ اب بلوچستان کی جانب زیادہ ہو رہا ہے، جو اس خطے کی زرعی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وائس چیئرمین بلال خان کاکڑ نے کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان ایک اہم تاریخی موڑ پر کھڑا ہے اور اس میں لامحدود صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بلوچستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے ایک انتہائی اہم مقام ہے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر نے بھی اپنے خطاب میں ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے دوران بلوچستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا ذکر کیا۔ انہوں نے بلوچستان کی زرعی مصنوعات کی بے مثال خوبیوں کو سراہا اور کہا کہ یہ مصنوعات عالمی سطح پر اپنی منفرد شناخت رکھتی ہیں۔ چیئرمین بلوچستان ریونیو اتھارٹی عبداللہ خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار امکانات موجود ہیں اور یہاں نئی مواقع کی تلاش کی جا سکتی ہے۔ ان کی بات کی تائید میں، یہ بھی واضح کیا گیا کہ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی منڈی میں 500 ملین ڈالر کا یورو بانڈ جاری کیا ہے، جو ملک کی مالیاتی پالیسیوں اور بین الاقوامی سطح پر اس کی ساکھ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی انکشاف ہوا کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے صرف ڈیڑھ ماہ کے دوران 180 ارب روپے سے زائد کی وصولیاں کی گئی ہیں، جو ملک کی معاشی سرگرمیوں اور حکومتی آمدنی کے ذرائع کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تمام پیش رفت پاکستان کے اقتصادی مستقبل اور بین الاقوامی شراکت داری کے لیے ایک مثبت اشارہ ہیں
سی پیک چین پاکستان تعلقات توانائی منصوبے بلوچستان سرمایہ کاری
