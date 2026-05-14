سی پیک، گوادر پورٹ، سرمایہ کاری بورڈ، بلوچستان، وفاقی وزیر احسن اقبال

وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک پاکستان کی ترقی کی راہیں کھول رہا ہے، بلوچستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ اور پاک چائنا اکنامک کونسل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بلوچستان انویسٹمنٹ کانفرنس 2026 کا انعقاد کیا گیا۔وفاقی وزیر احسن اقبال کا بلوچستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پر زور دیتے ہوئے کہا بلوچستان میں لائیو اسٹاک، معدنیات اورسولر انرجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجودہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ کی گہرائی 4 ارب کی لاگت سے دوبارہ ڈریجنگ کی گئی، مستقبل میں گوادر پورٹ اہم تجارتی مرکز بنے گا۔وزیراعلیٰ بلوچستان کے مشیر اور وائس چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ بلال خان کاکڑ نے کہا بلوچستان معدنیات، توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں بے پناہ مواقع کا حامل ہے، حکومت بلوچستان سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ سی ای او بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ قائم لاشاری نے کہا بزنس فیسیلیٹیشن سنٹر سرمایہ کاروں کو ایک چھت تلے تمام سہولیات فراہم کرے گا۔کراچی کیلئے خوشخبری، 10 ارب روپے کے 10 بڑے انفرا اسٹرکچر منصوبے تیار
