سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کا مشترکہ منصوبہ، پی ایس ایل 11 فائنل کی تیاریاں مکمل

اسلام آباد میں سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کے درمیان سیکٹرز ڈی 13، ای 13 اور ایف 13 کی ترقی کے لیے مشترکہ منصوبے پر اتفاق، جبکہ لاہور میں پی ایس ایل 11 کا فائنل حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا۔
اسلام آباد میں کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی ( سی ڈی اے ) نے ڈی ایچ اے (ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی) کے ساتھ مشترکہ منصوبے کے ذریعے سیکٹر ڈی 13، ای 13 اور ایف 13 کی ترقی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد کے بنیادی ڈھانچے اور شہری ترقی کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس منصوبے کے تحت، سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے مشترکہ طور پر ان سیکٹرز میں جدید ترین رہائشی اور تجارتی سہولیات فراہم کریں گے۔ اس سے نہ صرف شہریوں کو معیاری زندگی گزارنے کا موقع ملے گا بلکہ اس علاقے کی معاشی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ منصوبے میں سڑکوں کی تعمیر، پانی کی فراہمی، نکاسی آب، بجلی کی ترسیل، اور دیگر بنیادی سہولیات شامل ہوں گی۔ سی ڈی اے نے اس منصوبے کے لیے زمین کی تقسیم اور دیگر قانونی معاملات کو حتمی شکل دے دی ہے اور جلد ہی کام شروع کرنے کا اعلان متوقع ہے۔ ڈی ایچ اے کی شراکت سے منصوبے کی رفتار اور معیار میں مزید بہتری آئے گی۔ دوسری جانب، پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کے سیزن 11 کے فائنل کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں ہیں۔ حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی اتوار کی شام لاہور میں ایک پرجوش مقابلے میں مدمقابل ہوں گی۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، یہ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا اور شہر میں پہلے ہی تہوار جیسا سماں ہے۔ ہزاروں کرکٹ کے دیوانے سٹیڈیم اور اس کے اطراف کے علاقوں میں میچ کے آغاز سے کئی گھنٹے پہلے ہی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ لاہور کے لبرٹی چوک پر دونوں ٹیموں کے حامیوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے، جو نعرے لگا رہے ہیں اور اپنی ٹیموں کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ کرکٹ کے چاہنے والوں نے اس فائنل میچ کے بارے میں پرجوش تبصرے کیے ہیں اور سبھی کی نظریں بابر اعظم پر جمی ہوئی ہیں کہ وہ اس اہم موقع پر عمدہ پرفارمنس پیش کریں۔ پی سی بی کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ فائنل میچ کے لیے تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں، جو اس ایونٹ میں عوام کی شدید دلچسپی کا ثبوت ہے۔ پی ایس ایل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان ناصر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سٹیڈیم مکمل طور پر بھر جائے گا اور مداحوں کو وقت پر سٹیڈیم پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ میچ سے پہلے ایک رنگا رنگ اختتامی تقریب منعقد کی جائے گی جس میں موسیقی کے مختلف پروگرام شامل ہوں گے، جو سیزن کے فائنل کو مزید یادگار بنا دیں گے۔ دونوں ٹیمیں بہترین فارم میں ہیں اور مداحوں کا جوش دیدنی ہے۔ لاہور شہر اس پرجوش مقابلے کے لیے تیار ہے۔ حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کے درمیان یہ مقابلہ صرف دو ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ یہ کرکٹ کے چاہنے والوں کے لیے ایک تہوار ہے۔ اس میچ کے ذریعے پاکستان میں کرکٹ کی مقبولیت ایک بار پھر ثابت ہو جائے گی۔ پی سی بی نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں تاکہ میچ امن و امان سے منعقد ہو سکے۔ لاہور کے عوام نے بھی اس ایونٹ کے لیے بھرپور تیاری کی ہے اور وہ اس تاریخی لمحے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ فائنل میچ پاکستان کے کرکٹ کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ اس میچ کے نتیجے سے نہ صرف چیمپئن ٹیم کا فیصلہ ہوگا بلکہ یہ پاکستان میں کرکٹ کے مستقبل کے لیے بھی ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا.
سی ڈی اے ڈی ایچ اے پی ایس ایل کرکٹ لاہور
Kingsmen clinch historic PSL 11 final berth with close victory over Islamabad UnitedHyderabad Kingsmen secured a dramatic two-run victory over Islamabad United in Eliminator 2 of the Pakistan Super League (PSL) season 11, booking their maiden place in the final after a tense last-over finish at Gaddafi Stadium on Friday.
PSL 11 closing ceremony preparations underway ahead of finalPSL 11 is now heading towards its final stretch, with Hyderabad Kingsmen taking on Islamabad United in Eliminator 2.
Fast bowler Hunain Shah reveals game plan ahead of PSL 11 finalLAHORE: Hyderabad Kingsmen fast bowler Hunain Shah said every player strives to give their 100 percent on the field, following his impressive
پی ایس ایل سیزن 11 کے فائنل کیلئے بابر اعظم کا پراعتماد بیانپشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ ٹیم فائنل کیلئے پراعتماد ہے اور دباؤ سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ٹیم کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ پرشسوں کا تعاون ان کیلئے اہم ہے۔
پی ایس ایل 11 کا فائنل: حیدرآباد کنگزمنز اور پشاور زلمی لاہور میں مقابلہ کریں گےپاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں سیزن کا فائنل میچ لاہور کے گدافی اسٹیڈیم میں آج (اتوار) ہونا ہے۔ حیدرآباد کنگزمنز اور پشاور زلمی ٹیمیں فائنل میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گی۔ حیدرآباد کنگزمنز اپنی جادوئی سیزن کو پی ایس ایل ٹائٹل کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پشاور زلمی 2017 کے بعد دوسری بار ٹائٹل جیتنے کی امید کر رہے ہیں۔
PSL-11 فائنل: پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگزمنز کے درمیان مقابلہپاکستان سپر لیگ-11 کا فائنل آج (اتوار) لاہور میں ہوگا، جہاں پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگزمنز فائنل کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ٹیموں کے کپتان بابر اعظم اور مارنس لیبوشینگ نے ٹرافی کو پیش کیا، جبکہ فائنل سے پہلے مشہور گائیکوں کی پیشانیاں شامل ہوں گی۔
