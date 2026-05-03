سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کا مشترکہ منصوبہ، اوپیک پلس کی تیل کی پیداوار میں اضافہ

کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی (سی ڈی اے) نے ڈی ایچ اے کے ساتھ اسلام آباد کے سیکٹرز ڈی 13، ای 13 اور ایف 13 کی ترقی کے لیے مشترکہ منصوبے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب، سعودی عرب، روس اور اوپیک پلس کے دیگر رکن ممالک نے متحدہ عرب امارات کے دستبرداری کے باوجود تیل کی پیداوار میں اضافہ کیا ہے۔
اسلام آباد : کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی ( سی ڈی اے ) نے ڈی ایچ اے کے ساتھ سیکٹر ڈی 13، ای 13 اور ایف 13 کی ترقی کے لیے مشترکہ منصوبے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں حالیہ میٹنگ میں کیا گیا جس میں دونوں اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس منصوبے کا مقصد اسلام آباد کے ان سیکٹرز میں جدید ترین رہائشی اور تجارتی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کے درمیان یہ تعاون دارالحکومت میں انفراسٹرکچر کی ترقی کو تیز کرنے اور شہریوں کو بہتر معیار زندگی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ منصوبے میں سڑکوں کی تعمیر، پانی کی فراہمی، نکاسی آب، بجلی کی ترسیل، اور گرین ایریاز کی ترقی شامل ہے۔ اس کے علاوہ، تجارتی مراکز، تعلیمی ادارے، اور صحت کی سہولیات بھی قائم کی جائیں گی۔ دوسری جانب، سعودی عرب، روس اور اوپیک پلس کے پانچ دیگر رکن ممالک نے اتوار کو اپنے تیل کی پیداوار کے کوٹے میں اضافہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اچانک دستبرداری کے بعد تنظیم میں مسلسل عمل کو ظاہر کرنے کی یہ متوقع حرکت ہے۔ سات بڑے پروڈیوسروں نے مئی کے لیے اپنے مجموعی پیداوار کوٹے میں 188,000 بیرل یومیہ اضافہ کیا ہے۔ یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے قیمت کے دباؤ کے ردعمل میں کیا گیا ہے۔ اوپیک پلس کے مطابق، یہ فیصلہ ان کے 'تیل کی منڈی کو مستحکم رکھنے کے مشترکہ عزم' کا حصہ ہے۔ الجزائر، عراق، قازاخستان، کویت، عمان، روس اور سعودی عرب کے آن لائن اجلاس کے بعد جاری بیان میں متحدہ عرب امارات کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ متحدہ عرب امارات جمعہ کو تنظیم سے الگ ہو گئی تھی، اس کی وجہ تین دن قبل اس کے دستبرداری کا اعلان تھا۔ رسٹڈ انرجی کے تجزیہ کار جورج لیون نے اے ایف پی کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے جانے پر خاموشی تعلقات میں کشیدگی کا اشارہ ہے۔ تیل کی منڈی کے تجزیہ کاروں نے 188,000 بیرل کا اضافہ توقع کیا تھا، جو مارچ اور اپریل میں اوپیک پلس کے 206,000 بیرل یومیہ اضافے کے مماثل ہے، جب متحدہ عرب امارات کا حصہ گھٹا دیا گیا تھا۔ لیون نے کہا کہ 'پیداوار کے اسی راستے پر قائم رہنا - متحدہ عرب امارات کے بغیر - ایسا ظاہر کرنا ہے جیسے کچھ نہیں ہوا، جان بوجھ کر اندرونی اختلافات کو کم کرنا اور استحکام کا پروجیکشن کرنا۔' لیکن کاغذ پر کوٹے میں اضافہ اصل پیداوار پر زیادہ اثر نہیں ڈال سکتا، جو پہلے ہی حد سے کم ہے۔ اوپیک پلس کے غیر استعمال شدہ ذخائر زیادہ تر خلیج علاقے میں واقع ہیں، اور وہاں کی برآمدات ایران کی طرف سے عائد بلاک کے ذریعے پھنس گئی ہیں، جو 28 فروری کو شروع ہونے والی امریکہ-اسرائیل کی کارروائی کے ردعمل میں لگائی گئی تھی۔ رسٹڈ انرجی کے تجزیہ کار لیون نے اتوار کو اے ایف پی کو بتایا کہ تنظیم متحدہ عرب امارات کے جانے سے اوپیک پلس کے کام کرنے کے طریقے میں کوئی خلل نہیں پڑے گا اور گروپ اب بھی عالمی تیل کی منڈیوں پر کنٹرول رکھتا ہے، جنگ کی وجہ سے تیل کی تجارت میں بڑے پیمانے پر خلل کے باوجود۔ 'جبکہ پیداوار کاغذ پر بڑھ رہی ہے، جسمانی سپلائی پر اصل اثر محدود رہتا ہے، اس لیے ہرمز کی تنگ گزرگاہ کی رکاوٹیں ہیں۔' لیون نے اے ایف پی کو بتایا۔ 'یہ بیرل شامل کرنے کے بارے میں کم اور اس بات کا اشارہ دینے کے بارے میں زیادہ ہے کہ اوپیک پلس اب بھی فیصلہ کن ہے۔' ہرمز کی تنگ گزرگاہ کا بلاک عراق، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو متاثر کر رہا ہے۔ بعد کے ملک کی پیداوار اب اوپیک کوٹے کی طرف نہیں جائے گی۔ رسٹڈ انرجی کی ایک اور تجزیہ کار پریا والیا نے اتوار کے اجلاس سے پہلے کہا کہ 'مارچ میں اوپیک پلس کی مجموعی پیداوار کوٹے کے ساتھ 27.
68 ملین بی پی ڈی تک گر گئی، جو 36.73 ملین بی پی ڈی کے ماہانہ کوٹے کے مقابلے میں تقریباً 9 ملین بی پی ڈی کی کمی ہے۔ یہ کمی تقریباً مکمل طور پر جنگ سے متعلق خلل کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ رضاکارانہ پابندیوں کی وجہ سے۔' ایران، جس کی برآمدات اب امریکی بلاک کا نشانہ ہیں، اوپیک پلس کا رکن ہے لیکن اس پر کوٹے عائد نہیں ہیں۔ گروپ کا دوسرا سب سے بڑا پروڈیوسر روس اس صورتحال کا سب سے بڑا فائدہ مند رہا ہے۔ لیکن توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باوجود، ایسا لگتا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنی جنگ کے جاری رہنے اور یوکرینی ڈرون کے تیل کی صنعت کی تنصیبات پر حملوں کے ساتھ ساتھ اپنے موجودہ کوٹے کی سطح پر پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ قطر کی طرف سے 2019 میں اور انگولا کی طرف سے 2023 میں گروپ سے پہلے کی واپسیوں کی نسبت متحدہ عرب امارات کی واپسی زیادہ اہم تھی۔ بیکر نے متحدہ عرب امارات کی واپسی پر ایک ویڈیو کانفرنس میں بتایا۔ متحدہ عرب امارات نے حالیہ برسوں میں انفراسٹرکچر میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے، اور اسٹیٹ اوونڈ آئل کمپنی اے ڈی این او سی 2027 تک روزانہ پانچ ملین بیرل کے پیداوار میں اضافہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے - جو ملک کے آخری کوٹے کے تقریباً 3.5 ملین بیرل سے بہت زیادہ ہے۔ اے ڈی این او سی نے اتوار کو اگلے دو سالوں میں نئے منصوبعات پر 55 بلین ڈالر خرچ کرنے کا عہد کیا، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ کمپنی 'تیر پر ترقی اور اپنی حکمت عملی کی ترسیل کو تیز کر رہی ہے۔' اوپیک پلس کے لیے یہ بھی خطرہ ہے کہ عراق اور قازاخستان جیسے دوسرے ممالک بھی چلے جائیں گے، جن پر بار بار اپنے کوٹے سے تجاوز کرنے کا الزام لگایا گیا ہے
