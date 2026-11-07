سی ڈی اے کا مولانا فضل الرحمان کے مدارس پر سخت کارروائی کا انتباہ
کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے منسلک مدارس کی عمارتوں کو تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا ہے اور 15 روز میں نقشہ طلب کر لیا ہے۔
کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی (سی ڈی اے) نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے منسلک مدارس کی عمارتوں کو تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزیوں پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس اعلیٰ سطحی انتباہ کے پیچھے ان اداروں میں ہونے والی غیرقانونی تعمیرات کا پتہ لگانا ہے۔ سی ڈی اے نے متعلقہ اداروں کو سخت قانونی کارروائی سے خبردار کیا ہے اگر وہ مقررہ مدت میں اپنی عمارتوں کا معاملہ طے نہیں کرتے۔
مدرسہ اختر العلوم کو 15 روز میں نقشہ جمع کرانا ہوگا
اسلام آباد واقع مدرسہ اختر العلوم کو منظور شدہ نقشے کے بغیر تعمیرات پر سی ڈی اے نے نوٹس جاری کیا ہے۔ اتھارٹی نے مدرسہ اختر العلوم کی انتظامیہ کو 15 روز میں عمارت کا منظور شدہ نقشہ جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اگر متعلقہ ادارہ اس حکم پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اسے سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔Also read2 ماہ کے لیے سستے ایئر ٹکٹس کا اعلان
سی ڈی اے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تعمیراتی ضوابط کی خلاف ورزیوں پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے مدارس کی عمارتوں میں غیرقانونی تعمیرات کی شکایات بنیادی وجہ ہیں۔ اتھارٹی نے مقررہ مدت میں اصلاحی اقدامات کی ہدایت کی ہے تاکہ قوانین کی خلاف ورزی کا خاتمہ ہو سکے۔
غیرقانونی تعمیرات اور تعمیراتی ضوابط کی سنگین خلاف ورزیاں
سی ڈی اے نے اسلام آباد میں تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزیوں پر نوٹس جاری کرکے متعلقہ عمارتوں کو سیل کرنے سمیت قانونی کارروائی سے خبردار کردیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد شہر کی تعمیراتی پالیسی کو برقرار رکھنا ہے۔ غیرقانونی تعمیرات سے نہ صرف شہری ڈھانچے کو خطرہ ہوتا ہے بلکہ انسانی جانوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔
تعمیراتی ضوابط کی خلاف ورزیوں کے تحت سی ڈی اے نے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے منسلک مدارس کی عمارتوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بات کا انتباہ دیا گیا ہے کہ اگر متعلقہ ادارے اپنا معاملہ طے نہیں کرتے تو ان کی عمارتوں کو سیل کر دیا جائے گا۔
سی ڈی اے کی سخت گیر پالیسی اور مستقبل کے اقدامات
کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں تعمیراتی قوانین کی پابندی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں تمام تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے مدارس کو بھی اس دائرہ کار سے مستثنیٰ نہیں رکھا گیا ہے۔ اتھارٹی کا مؤقف ہے کہ شہر کی منصوبہ بندی کے مطابق ہی تعمیرات ہونی چاہئیں۔
سی ڈی اے نے مدرسہ اختر العلوم کی انتظامیہ کو 15 روز کی مقررہ مدت دی ہے۔ اس مدت کے اندر منظور شدہ نقشہ جمع کرانا ہوگا۔ متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تعمیراتی قوانین کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ ستمبر کے آغاز میں یہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
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