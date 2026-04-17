س উত্তوکتلہ کی اغوا شدہ لڑکی کراچی سے بازیاب، ملزم گرفتار

پولیس نے ستوکتلہ سے اغوا ہونے والی 19 سالہ لڑکی کو کراچی سے کامیابی سے بازیاب کروا لیا اور اس گھناؤنے جرم میں ملوث مرکزی ملزم کو جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کر لیا۔
ضلع ستوکتلہ کے ایک علاقے سے اغوا ہونے والی 19 سالہ لڑکی کو کراچی سے بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے اور اس واقعے میں ملوث مرکزی ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق، ڈی آئی جی انویسٹی گیشن نے اس اہم واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ پولیس ٹیم کو فوری طور پر ملزم کی گرفتاری اور اغوا ہونے والی لڑکی کی بازیابی کا خصوصی ٹاسک سونپا تھا۔ پولیس ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس معاملے میں کامیابی حاصل کی۔ لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کے اغوا کی سنگین واردات کے بعد فوری طور پر متعلقہ پولیس
تھانے میں باضابطہ مقدمہ درج کروایا تھا۔ درج کروائے گئے مقدمے میں یہ مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ ملزم نے لڑکی کو بہلا پھسلا کر اور دھوکے سے اغوا کیا اور اسے شہر کراچی لے گیا تھا۔ یہ اغوا ایک انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ تھا جس میں لڑکی کی حفاظت کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی، جیسے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج، موبائل فون ٹریکنگ، اور دیگر تکنیکی آلات کے ساتھ ساتھ انسانی خفیہ معلومات (ہیومن انٹیلیجنس) کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کا سراغ لگایا اور اسے حراست میں لے لیا۔ کامیاب کارروائی کے نتیجے میں، اغوا ہونے والی لڑکی کو بھی بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ لڑکی کی بحفاظت بازیابی پر اس کے والدین نے انویسٹی گیشن پولیس ٹیم کے افسران اور اہلکاروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ پولیس حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملزم اب قانون کی گرفت میں ہے اور اس کے خلاف ٹھوس شواہد پر مبنی ایک مضبوط چالان مرتب کیا جائے گا۔ پولیس کا عزم ہے کہ اس کیس میں قرار واقعی سزا دلوا کر متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ پولیس تفتیش اور کارروائی کے لیے جدید وسائل اور تکنیک کا استعمال کر رہی ہے۔
