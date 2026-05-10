شادی ہونے کے بعد 12 سال سے بچوں سے محروم خاتون کا خوشی سے تعارف (ویڈیو وائرل - 10 مئی 2026 )

شادی کے بعد تمام جوڑے کے خواب ہوتا ہے کہ ان کے آنگن میں ننھے پھول کھلیں۔ تاہم ایک شادی شدہ جوڑا 12 سال سے بچوں کی قلقاریوں سے محروم رہا، لیکن قدرت نے انہیں بہادرانہ عمل سے ڈرایا اور خاتون نے بیک وقت 5 بچوں کو جنم دیا۔
اژدھا کمرے میں لگے ایئرکنڈیشنر پر آکر بیٹھ گیا، ویڈیو وائرل (10 مئی 2026): شادی کے 12 سال تک بچوں سے محروم رہنے کے بعد خاتون کے ہاں بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش سے خاندان مسرور ہو گیا۔ شادی کے بعد ہر جوڑے کا خواب ہوتا ہے کہ ان کے آنگن میں ننھے پھول کھلیں۔ تاہم ایک شادی شدہ جوڑا 12 سال سے بچوں کی قلقاریوں سے محروم تھی۔ قدرت کو رحم آیا اور خاتون نے بیک وقت 5 بچوں کو جنم دے کر خاندان کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ یہ واقعہ افریقی ملک ایتھوپیا کی ریاست برابر میں ہوا، جہاں 35 سالہ بدریہ آدم شادی کے بعد 12 سال تک بچوں سے ترستی رہی، پھر قدرت نے ان کی جھولی ایسی بھरी کہ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک مقامی اسپتال میں ایک دو نہیں بلکہ پانچ بچوں کو جنم دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بدریہ کے گھر جنم لینے والے پانچ بچوں میں ایک لڑکی اور چار لڑکے ہیں۔ ڈاکٹر محمد نُور عبدالحئی کے مطابق ماں اور بچے اسپتال میں زیرِعلاج ہیں۔ بچوں کا وزن 1 کلو 300 گرام سے 1 کلو 400 گرام کے درمیان ہے۔ ملک کے سربراہ کو قتل کیا گیا تو فوری ایٹمی حملہ کردیا جائے گا، شمالی کوریا نے دنیا کو بڑے خطرے سے آگاہ کردی.
