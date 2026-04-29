شادی کے بارے میں اداکارہ مہرالنساء اقبال کا نوجوان لڑکیوں کو اہم مشورہ

اداکارہ مہرالنساء اقبال نے شوبز انڈسٹری سے وابستہ لڑکیوں کو شادی کے حوالے سے مشورہ دیا ہے، کہا ہے کہ مناسب وقت پر شادی کرنا اور زندگی میں توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔
پاکستانی اداکارہ مہرالنساء اقبال نے شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیوں کو شادی کے حوالے سے نہایت اہم اور گراں قدر مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ زندگی میں ہر چیز کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اور اسی وقت پر فیصلہ کرنا بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے مہرالنساء اقبال نے کہا کہ شادی ایک اہم فیصلہ ہے اور اسے جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے معیار بلند ہوتے جاتے ہیں اور جب یہ معیار بڑھ جاتے ہیں تو شادی کا فیصلہ کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کم عمری میں سمجھداری اور دور اندیشی سے فیصلہ کرنا زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی رک جائے، بلکہ شادی کے بعد بھی پیشہ ورانہ زندگی کو کامیابی سے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انسان کو اپنی توقعات میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ زندگی میں ہر چیز ایک ساتھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور ایک مضبوط اور خوشحال رشتہ قائم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہی قربانیاں اور سمجھوتہ ایک مضبوط بنیاد پر رشتہ تعمیر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کی قدر اور احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والی لڑکیوں کو شادی کے بعد اپنے کیریئر کو جاری رکھنے کے لیے زیادہ محنت اور لگن سے کام کرنا پڑتا ہے۔ انہیں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب اداکارہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو خود پر اعتماد رکھنا چاہیے اور اپنے خوابوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شادی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن یہ زندگی کا آخری مقصد نہیں ہے۔ خواتین کو اپنی تعلیم، کیریئر اور ذاتی زندگی میں بھی پیش قدمی کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے اور معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو خود کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ وہ زندگی کے ہر چیلنج کا سامنا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے اور ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اداکارہ نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ شادی کے بعد زندگی میں بہت سے تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں کو قبول کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد انسان کو زیادہ ذمہ دار بننا پڑتا ہے اور اسے اپنے خاندان کی ضروریات کو اپنی ذاتی ضروریات سے پہلے رکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد انسان کو اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ مل کر زندگی کے تمام فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور تحمل سے پیش آنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اعتماد سے پیش آنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا ہوتا ہے۔
