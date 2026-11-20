شازیہ منظور کی جائیداد پر قبضہ: لاہور پولیس نے دو ملزمان گرفتار کر لیے
لاہور پولیس نے مشہور گلوکارہ شازیہ منظور کی جائیداد پر قبضے کی کوشش اور دھمکیوں کے الزام میں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
لاہور کی ملت پارک پولیس نے مشہور گلوکارہ شازیہ منظور کی جائیداد پر غیر قانونی قبضے کی کوشش اور دہشت گردانہ دہمکیوں کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران نامزد ملزمان سہیل اور بینش کو قانون کے کٹہرے میں پیش کیا گیا ہے اور پولیس نے واقعے سے متعلق اہم ثبوت بھی حاصل کر لیے ہیں۔
ملزمان کی گرفتاری اور مقدمے کی تفصیلات
ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے جاری کردہ بیان میں تصدیق کی گئی کہ گلوکارہ شازیہ منظور کی درخواست کی روشنی میں فوراً مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزمان سہیل اور بینش پر زبردستی کاغذات پر دستخط کروانے اور جائیداد کے کاغذات میں دھاہ اندھیاڑ ڈالنے کے سنگین الزامات ہیں۔ پولیس نے اس عمل کو ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کیا جانے والا قرار دیا ہے جس میں جائیداد کے مالک کو نفسیاتی دباؤ میں رکھا گیا۔Also readPakistan Mobile Subscriber Base Reaches 212.5M in Oct
پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے جو واقعے کی حقیقت کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ تفتیشی ادارے کے مطابق دیگر ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں تاکہ اس کیس میں شامل تمام افراد کو قانون کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔
جائیداد کے کاغذات اور دہمکیوں کی نوعیت
پولیس کی کارروائی کے مطابق ملزمان نے گلوکارہ شازیہ منظور کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کرایہ داروں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ متنازعہ جائیداد پر پہنچ کر کرایہ داروں کو دہمکیاں دی گئیں تاکہ انہیں وہاں سے ہٹایا جا سکے اور جائیداد پر قبضہ جمایا جا سکے۔ اس عمل میں ملزمان نے شہری حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی ہے جو کہ قانون کی نظر میں سخت سزا کا مستحق ہے۔
گلوکارہ شازیہ منظور نے اس واقعے کے بعد فوری طور پر قانونی اقدامات کی اپیل کی تھی اور انہوں نے محفوظ رہنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے تیزی سے عمل کیا اور ملزمان کو ان کے پناہ گاہوں سے گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں پیش کر دیا گیا ہے۔
عہدیداروں کی جانب سے سخت کارروائی کا اعلان
ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے واضح کیا کہ لاہور میں قبضہ مافیا اور عام شہریوں کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی تاکہ معاشرے میں قانون کی بالادستی برقرار رہے اور شہری اپنی جائیدادوں کی حفاظت یقینی بنا سکیں۔
فیصل کامران نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ایسے واقعات کی صورت میں فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور جائیداد کے تنازعات کو حل کرنے میں مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ یہ اعلان قبضہ مافیا کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ وہ اب بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھ سکتے ہیں لیکن پولیس ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
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