شازیہ منظور نے ہتھیار دبا کر گھر پر قبضے کا الزام عائد کر دیا
مشہور گلوکارہ شازیہ منظور نے لاہور میں ہتھیار دبا کر دباؤ ڈالنے اور جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرانے کا الزام عائد کیا ہے۔
مشہور پاکستانی گلوکارہ شازیہ منظور نے لاہور کے ملٹ پارک تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ نامعلوم ہتھیار بردار افراد نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ گلوکارہ نے اپنے وکیل ایڈووکیٹ فیاض رامے کے ذریعے جمع کرائی گئی درخواست میں بتایا کہ ایک شخص جس کی شناخت نعمان کے نام سے کی گئی ہے، دیگر افراد کے ہمراہ ان کے جائے وقوع پر موجود ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان افراد نے گھر کے اندر گھس کر ان پر ہتھیار دبا کر ایسے کاغذات پر دستخط کرنے پر زور دیا جو ان کی مرضی کے خلاف تھے۔
جائیداد کے تنازعے میں گھریلی تشدد کا واقعہ
گلوکارہ شازیہ منظور نے تھانہ ملٹ پارک میں دی گئی تحریری درخواست میں واضح کیا کہ یہ واقعہ ایک جاری جائیداد کے تنازعے سے منسلک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقدمات میں ملوث شخص کا نام نعمان لیا گیا ہے جو کہ اس تنازعے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گلوکارہ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ واقعے کی سختی سے تحقیقات کریں اور متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے خاص طور پر نشاندہی کی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس واقعے کا اہم ثبوت ہے جسے محفوظ رکھا گیا ہے۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
مانیٹر اور فیملی کی جانب سے دھمکیاں
ایک ویڈیو بیان میں شازیہ منظور نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے مینیجر نواز کے نام پر عدالت میں پہلے سے ایک جائیداد متعلقہ مقدمہ زیرِ شنو ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز کے بیٹے نے فون کے ذریعے انہیں بار بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ گلوکارہ نے الزام لگایا کہ ان دھمکیوں کے بعد ہی مجرموں نے ان کے گھر پر حملہ آور ہو کر ہتھیار دبا کر کاغذات پر دستخط کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ اعتراف اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کیسے ایک عدالتی مقدمہ گھریلو تشدد اور ہتھیار بردار حملے کی شکل اختیار کر گیا۔
صوبائی وزیر اعلیٰ سے مدد کی اپیل
گلوکارہ شازیہ منظور نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے براہِ راست اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور انہیں مناسب تحفظ فراہم کریں۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف مقامی پولیس کارروائی کافی نہیں ہوگی اور صوبائی سطح پر توجہ درکار ہے تاکہ انصاف کی عملدرآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے سینئر پولیس افسران سے بھی گزارش کی کہ وہ تحقیقات میں شفافیت کو برقرار رکھیں اور الزامات کی جانچ پڑتال کے بعد ان تمام افراد کو قانون کے کٹہرے میں لائیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں۔
تحقیقاتی عمل اور حتمی کارروائی
درخواست دہندہ شازیہ منظور نے مزید وضاحت کی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ تمام متعلقہ افراد موجود ہیں جو واقعے کے دوران ان کے گھر پر موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے مجرموں کی شناخت میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ گلوکارہ نے درخواست میں پولیس سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر سکیورٹی کے انتظامات کریں اور مجرموں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ شروع کریں۔
پولیس اور حکام کی جانب سے کوئی ردعمل
فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پولیس یا متعلقہ حکام نے اس الزام پر کیا کارروائی کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ابھی تک کوئی سرکاری بیان یا پولیس کی جانب سے کسی گرفتاری کی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ شازیہ منظور کا انتظار ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی درخواست کو فوری بنیادوں پر مدنظر رکھیں اور ان کی جان کو ہونے والے خطرے کو ختم کریں۔
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