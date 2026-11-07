شامی فوجیوں کی یمن تعیناتی: 3 ہزار جوانوں کے تبادلے کی تیاریاں
شام سے 3 ہزار فوجی یمن بھیجنے کا منصوبہ سامنے آیا ہے جو حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی حمایت میں شامل ہوں گے۔
شامی فوج یوں کی یمن تعیناتی کا معاملہ بین الاقوامی سطح پر قابل غور بن گیا ہے، جہاں خبر رساں ادارے اے ایف پی نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اور یمن کی سرحدی علاقوں میں شامی اہلکاروں کی موجودگی کی تصدیق کی گئی ہے۔
سعودی عرب نے حوثی باغیوں کے حملوں کا مقابلہ کرنے اور عدن میں قائم یمنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے عالمی سطح پر فوجی تعاون حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد علاقائی استحکام برقرار رکھنا اور یمن میں جاری تناؤ کو کم کرنا ہے۔Also readپرنس ولیم کا تھکس کنزرویشن ایوارڈز میں شرکت کا اعلان
3000 فوجیوں کی تعیناتی کا منصوبہ
حوثی باغیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے تقریبا 3000 فوجی بھیجنے پر شام اور سعودی عرب کے درمیان اتفاق رائے سامنے آیا ہے۔ اس اہم منصوبے کی منظوری شامی صدر احمد الشرع کے حالیہ دورہ ریاض کے دوران دی گئی جہاں دونوں ممالک نے دفاعی معاہدے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔
ابتدائی مرحلے میں تقریبا 3000 شامی جنگجو، فوجی افسران اور ماہرین تعینات کیے جانے کا منصوبہ ہے جن میں سے کچھ پہلے ہی میدان میں موجود ہیں۔ فوجی ذرائع کے مطابق سیکڑوں شامی فوجی پہلے ہی سعودی عرب اور یمن میں تعینات ہیں جبکہ مزید فوجیوں کی آمد متوقع ہے، جو اس علاقائی فوجی اتحاد کو مزید مستحکم کرے گی۔
ڈرون آپریشنز اور دفاعی حکمت عملی
حوثی باغیوں کے خلاف ڈرون آپریشنز کی قیادت یمن کی سرحد کے قریب پہلے سے موجود شامی اہلکار کر رہے ہیں۔ یمن کی وزارت دفاع کے ایک ذریعے نے بتایا کہ یہ تجزیہ کار اور ماہرین موجودہ خطرات کا جائزہ لے کر فوری جوابی کارروائیوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، جو سعودی حمایت یافتہ حکومتی فورسز کی استعداد کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔
سعودی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 22 ہوگئی، زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں، جس سے علاقائی تشدد کی شدت واضح ہوتی ہے۔ حوثی باغیوں کے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملوں میں اضافے کے بعد ریاض نے اپنے علاقائی اتحادیوں سے فوجی تعاون حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں تاکہ سرحدی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
عالمی ردعمل اور مستقبل کی تیاریاں
شامی حکومت کی تردید اور یمنی حکام کے دعوؤں کے درمیان واضح تضاد موجود ہے جبکہ شامی فوجیوں کی تعیناتی سے متعلق ان اطلاعات کی تاحال آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ شام اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے کو بھی دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے عسکری تعاون کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے، جو مستقبل میں خطے کے سیاسی نقشے کو متاثر کر سکتا ہے۔
امریکا کا ایران کیخلاف اپنی ایک نئی ٹاسک فورس بنانے کا اعلان اس نئی جغرافیائی سیاست کا حصہ ہے، جو خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے ایک ذریعے نے بتایا کہ یہ فوجی امداد یمن کی خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، حالانکہ اس عمل میں داخلی سیاسی دباؤ اور خارجی مداخلت کا خدشہ بھی موجود ہے۔
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