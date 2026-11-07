شام کی یمن میں فوج بھیجنے کی خبروں کی تردید
شام نے یمن میں سعودی قیادت والے اتحاد کے ساتھ حوثی باغیوں کے خلاف فوج بھیجنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ شام کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ تعاون تربیت اور تجربات کے تبادلے تک محدود ہے۔
شام نے یمن میں سعودی قیادت میں قائم اتحاد کے ساتھ مل کر حوثی باغی وں کے خلاف کارروائیوں کے لیے فوج بھیجنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ شام ی حکومت نے ان اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے ' سانا' کے مطابق ایک شام ی سفارتی ذریعے نے ہفتے کے روز یہ واضح کیا۔
سفارتی ذریعے کے مطابق موجودہ حالات میں شام کی جانب سے یمن میں فوجی دستے بھیجنے کی اطلاعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ذریعے نے مزید کہا کہ شام کی اولین ترجیحات داخلی سلامتی کا استحکام، تعمیر نو اور معاشی بحالی ہیں۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
شام سعودی عرب فوجی تعاون کی حدود
سفارتی ذریعے کے مطابق شام اور سعودی عرب کے درمیان فوجی تعاون کا دائرہ فی الحال تربیت، عسکری صلاحیتوں میں اضافے اور فوجی تجربات کے تبادلے تک محدود ہے۔ شامی حکومت کے موقف کا مرکزی نکتہ یہی ہے کہ یمن میں دستے بھیجنے کا کوئی ذکر اس تعاون میں شامل نہیں۔
شامی حکومت کا مؤقف ہے کہ ملک کی توجہ داخلی سلامتی اور تعمیر نو پر مرکوز ہے۔ اسی بنا پر شامی سفارتی ذریعے نے یمن میں دستے بھیجنے کی خبروں کو حقیقت سے دور قرار دیا۔
واضح رہے کہ شام اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں دفاعی تعاون کا معاہدہ طے پایا ہے۔ اس معاہدے کے تحت تربیت، مشاورت اور عسکری تجربات کے تبادلے پر اتفاق کیا گیا ہے۔
اے ایف پی اور رائٹرز کی مختلف رپورٹیں
خبر رساں ادارے اے ایف پی نے متعدد یمنی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ شامی فوجی اہلکار پہلے ہی یمن اور سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ان اطلاعات اور شامی حکومت کی تردید کے درمیان واضح تضاد پایا جاتا ہے۔
اس سے قبل خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا تھا کہ شامی فوجی اہلکاروں کی ایک محدود تعداد سعودی عرب میں عسکری مشاورت اور تربیت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ رپورٹ میں دو شامی فوجی ذرائع اور ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیا گیا تھا۔
رائٹرز کی رپورٹ اور اے ایف پی کے دعوے ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق بھیجے گئے اہلکاروں کا کردار مشاورت اور تربیت تک محدود بتایا گیا ہے، جبکہ اے ایف پی کی رپورٹ میں یمن میں موجودگی کا دعویٰ شامل ہے۔
سعودی حکام کے شام دورے اور دفاعی اتحاد
ذرائع کے مطابق سعودی حکام آئندہ ماہ شام کے دورے شروع کریں گے، جن میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر بات چیت متوقع ہے۔ انہی دوروں سے دفاعی تعاون کی آئندہ سمت کا اندازہ ہو گا۔
مستقبل میں یہ تعاون باہمی دفاعی معاہدے یا مکہ دفاعی اتحاد میں شام کی شمولیت کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ فی الحال یہ امکانات ہیں، جن کی حتمی شکل سامنے نہیں آئی۔
دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں تربیت اور مشاورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یمن کی صورتحال سے متعلق اصل تضاد کا واضح ہونا بھی آئندہ ماہ کے دوروں اور ان کے نتائج پر منحصر ہو گا۔
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