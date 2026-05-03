شام کا عالمی توانائی راہداری بننے کا منصوبہ

شام نے عالمی توانائی اور تجارتی نقل و حمل کے لیے ایک اہم راہداری بننے کی تجویز پیش کی ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے بحرانی حالات اور آبنائے ہرمز کی بندش کے خدشات کے درمیان ایک اہم پیشرفت ہے۔ شام کا یہ منصوبہ، جو کہ انڈیا-مشرق وسطی-یورپ اقتصادی راہداری (IMEC) جیسے دیگر منصوبوں کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے، خطے میں تجارتی روابط کو استوار کرنے اور توانائی کی ترسیل کے لیے ایک متبادل راستہ فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ شام کے صدر احمد الشرع نے گزشتہ ماہ ترکی اور قبرص میں یورپی یونین کے رہنماؤں کے ساتھ ایک اجلاس میں اس تجویز کو پیش کیا، جس میں شام کے جغرافیائی محل وقوع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توانائی اور مال برداری کے لیے ایک نیا روٹ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ ’فور سیز‘ منصوبے، جسے ’نائن کوریڈور انیشی ایٹو‘ بھی کہا جاتا ہے، کا مقصد خلیج، بحیرہ روم، بحیرہ کیسپیئن اور بحیرہ اسود کو مربوط کرنے والا ایک جامع نقل و حمل اور توانائی کا نیٹ ورک قائم کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت، شام اور ترکی کو علاقائی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے مرکزی مراکز کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ شام کے وزیر خارجہ اسعد الشیبانی نے ترکی کے دورے کے دوران اس منصوبے کو دوطرفہ سٹریٹجک تعاون کے ایک نئے دور کے آغاز کے طور پر سراہا ہے۔ یہ منصوبہ خاص طور پر ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں ایران جنگ کے اثرات اور آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے عالمی تجارت کو خدشات لاحق ہیں۔ شام کی یہ تجویز، خطے میں تجارتی اور توانائی کے شعبوں میں ایک نئی امید کی کرن ثابت ہو سکتی ہے۔ ’المجلة‘ نامی سعودی خبر رساں ادارے کو حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق، شام کو عالمی توانائی کی ترسیل کا ایک بڑا ٹرانزٹ مرکز بنانے کے لیے امریکہ کی جانب سے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی قیادت شام میں امریکی ایلچی ٹوم بارک کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ خلیج اور عراق کے تیل کے میدانوں کو بحیرہ روم کی بندرگاہوں اور پھر یورپ سے جوڑنے کے لیے موجودہ اور مجوزہ پائپ لائنز کے نیٹ ورک کو بحال کرنے اور توسیع دینے پر مرکوز ہے۔ خاص طور پر، کرکوک-بانیاس تیل پائپ لائن کی بحالی پر 36 مہینوں میں تقریباً 4 ارب ڈالر کی لاگت آنے کا تخمینہ ہے۔ یہ منصوبہ شام کو توانائی کے شعبے میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر دوبارہ قائم کرنے اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ شام کی جانب سے پیش کردہ یہ تجویز، عالمی تجارتی منظر نامے میں ایک نئی جہت متعارف کراتی ہے اور خطے میں اقتصادی تعاون کے نئے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف شام کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے معاشی ترقی اور استحکام کا باعث بن سکتا ہے
