شام: بشار الاسد کے دور کے اہم عہدیداروں کے مقدمات کا آغاز

شام میں سابق صدر بشار الاسد کے دور کے اہم عہدیداروں کے خلاف مقدمات اتوار سے شروع ہوں گے، جس میں سابق سکیورٹی اہلکار اتف نجیب کا مقدمہ پہلے ہوگا۔
دمشق - شام کے سابق صدر بشار الاسد کے دورِ حکومت کے اہم عہدیداروں کے مقدمات اس ہفتے کے آخر میں شروع ہونے والے ہیں، جس کا اعلان وزارتِ انصاف کے ایک اہلکار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کو جمعہ کو کیا۔ یہ مقدمات ایک سابق سکیورٹی اہلکار کے ساتھ شروع ہوں گے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اتف نجیب، جنہیں گزشتہ سال جنوری میں گرفتار کیا گیا تھا، کے خلاف پہلی سماعت اتوار کو ہوگی۔ نجیب، شام کے جنوب میں درعا صوبے کے سابق سیاسی سکیورٹی سربراہ ہیں، جو 2011 کے شام کے انقلاب کا گہوارہ تھا۔ ان پر وہاں کریک ڈاؤن کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے۔ وہ سابق صدر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ وزارتِ انصاف کے اہلکار نے بتایا کہ واسم الاسد - جو سابق صدر کے ایک اور چچا زاد بھائی ہیں - اور امجد یوسف، جو 2013 کے ایک قتل عام کے مرکزی مشتبہ ملزم ہیں اور جنہیں اس ہفتے گرفتار کیا گیا تھا، کے خلاف بھی مقدمات چلائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ، 'وہ پائلٹس جنہوں نے شام ی شہروں اور قصبوں پر بمباری میں حصہ لیا' ان کے خلاف بھی مقدمات ہوں گے۔ شام کی خانہ جنگی 2011 میں جمہوری احتجاجوں کے وحشیانہ repression کے ساتھ شروع ہوئی اور 13 سالہ تنازعہ میں تبدیل ہوگئی جس میں نصف ملین سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ الاسد کی افواج نے باغی کنٹرول والے علاقوں پر بمباری کی، بشمول فضائی حملے اور crude بیرل بم حملے، جبکہ ہزاروں افراد لاپتہ ہوگئے، جن میں سے کچھ کو ملک کے وحشیانہ جیل نظام میں ڈال دیا گیا۔ دسمبر 2024 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے، شام کی نئی حکام نے بار بار سابق عہدیداروں کی گرفتاریوں کا اعلان کیا ہے، بشار الاسد کے دور کے atrocities کے لیے انصاف اور جوابدہی فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ الاسد صرف چند وفاداروں کے ساتھ روس فرار ہوگئے، سینئر عہدیداروں اور سکیورٹی افسران کو چھوڑ گئے، جن میں سے کچھ نے مبینہ طور پر بیرون ملک پناہ لی یا الاسد کی علوی اقلیت کے ساحلی مرکز میں پناہ لی۔ شام ی وزیرِ انصاف مازھر ال ویس نے جمعہ کو X پر کہا کہ دمشق کی فوجداری عدالت 'اس لمحے کے لیے تیار ہے جس کا انتظار متاثرین کو طویل عرصے سے ہے: عوامی مقدمات کا آغاز'، اور انہیں ' انتقالاتی انصاف کے عمل کا حصہ' قرار دیا۔ حقوق کے گروہوں، کارکنوں اور بین الاقوامی برادری نے جنگ سے تباہ ملک میں انتقالاتی انصاف کی اہمیت پر بار بار زور دیا ہے۔ الاسد کے خلاف احتجاجی تحریک 15 مارچ 2011 کو درعا میں شروع ہوئی، جب شہر کی دیواروں پر مبینہ طور پر اینٹی حکومت کے نعرے لکھنے کے الزام میں 15 طلباء کو گرفتار کیا گیا۔ رہائشیوں نے بتایا کہ طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی رہائی کے مطالبے کے لیے احتجاج ہوا جو خونریزی میں ختم ہوا۔ نجیب پر کریک ڈاؤن کا الزام لگایا گیا تھا اور اسے جلد ہی برطرف کر دیا گیا تھا۔ وہ امریکہ کے ٹریژری کے sanctions کی فہرست میں دیگر شام ی عہدیداروں کے ساتھ شام ل تھے۔ واسم الاسد کو گزشتہ جون میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی ٹریژری نے 2023 میں ان پر sanctions عائد کیے تھے، اور کہا تھا کہ انہوں نے ایک نیم فوجی یونٹ کی قیادت کی اور وہ 'خطے کے منشیات کی اسمگلنگ نیٹ ورک میں ایک اہم شخصیت' تھے۔ یہ مقدمات شام کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوسکتے ہیں، جو برسوں کی جنگ اور repression کے بعد انصاف اور accountability کی تلاش میں ہے۔ متاثرین اور ان کے خاندانوں کے لیے یہ ایک امید کی کرن ہے۔ تاہم، یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ مقدمات کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور کیا یہ شام میں حقیقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ شام کی نئی حکومت کو یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ مقدمات منصفانہ اور شفاف ہوں اور تمام ملزمان کو قانونی حقوق حاصل ہوں.
دمشق - شام کے سابق صدر بشار الاسد کے دورِ حکومت کے اہم عہدیداروں کے مقدمات اس ہفتے کے آخر میں شروع ہونے والے ہیں، جس کا اعلان وزارتِ انصاف کے ایک اہلکار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کو جمعہ کو کیا۔ یہ مقدمات ایک سابق سکیورٹی اہلکار کے ساتھ شروع ہوں گے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اتف نجیب، جنہیں گزشتہ سال جنوری میں گرفتار کیا گیا تھا، کے خلاف پہلی سماعت اتوار کو ہوگی۔ نجیب، شام کے جنوب میں درعا صوبے کے سابق سیاسی سکیورٹی سربراہ ہیں، جو 2011 کے شام کے انقلاب کا گہوارہ تھا۔ ان پر وہاں کریک ڈاؤن کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے۔ وہ سابق صدر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ وزارتِ انصاف کے اہلکار نے بتایا کہ واسم الاسد - جو سابق صدر کے ایک اور چچا زاد بھائی ہیں - اور امجد یوسف، جو 2013 کے ایک قتل عام کے مرکزی مشتبہ ملزم ہیں اور جنہیں اس ہفتے گرفتار کیا گیا تھا، کے خلاف بھی مقدمات چلائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ، 'وہ پائلٹس جنہوں نے شامی شہروں اور قصبوں پر بمباری میں حصہ لیا' ان کے خلاف بھی مقدمات ہوں گے۔ شام کی خانہ جنگی 2011 میں جمہوری احتجاجوں کے وحشیانہ repression کے ساتھ شروع ہوئی اور 13 سالہ تنازعہ میں تبدیل ہوگئی جس میں نصف ملین سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ الاسد کی افواج نے باغی کنٹرول والے علاقوں پر بمباری کی، بشمول فضائی حملے اور crude بیرل بم حملے، جبکہ ہزاروں افراد لاپتہ ہوگئے، جن میں سے کچھ کو ملک کے وحشیانہ جیل نظام میں ڈال دیا گیا۔ دسمبر 2024 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے، شام کی نئی حکام نے بار بار سابق عہدیداروں کی گرفتاریوں کا اعلان کیا ہے، بشار الاسد کے دور کے atrocities کے لیے انصاف اور جوابدہی فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ الاسد صرف چند وفاداروں کے ساتھ روس فرار ہوگئے، سینئر عہدیداروں اور سکیورٹی افسران کو چھوڑ گئے، جن میں سے کچھ نے مبینہ طور پر بیرون ملک پناہ لی یا الاسد کی علوی اقلیت کے ساحلی مرکز میں پناہ لی۔ شامی وزیرِ انصاف مازھر ال ویس نے جمعہ کو X پر کہا کہ دمشق کی فوجداری عدالت 'اس لمحے کے لیے تیار ہے جس کا انتظار متاثرین کو طویل عرصے سے ہے: عوامی مقدمات کا آغاز'، اور انہیں 'انتقالاتی انصاف کے عمل کا حصہ' قرار دیا۔ حقوق کے گروہوں، کارکنوں اور بین الاقوامی برادری نے جنگ سے تباہ ملک میں انتقالاتی انصاف کی اہمیت پر بار بار زور دیا ہے۔ الاسد کے خلاف احتجاجی تحریک 15 مارچ 2011 کو درعا میں شروع ہوئی، جب شہر کی دیواروں پر مبینہ طور پر اینٹی حکومت کے نعرے لکھنے کے الزام میں 15 طلباء کو گرفتار کیا گیا۔ رہائشیوں نے بتایا کہ طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی رہائی کے مطالبے کے لیے احتجاج ہوا جو خونریزی میں ختم ہوا۔ نجیب پر کریک ڈاؤن کا الزام لگایا گیا تھا اور اسے جلد ہی برطرف کر دیا گیا تھا۔ وہ امریکہ کے ٹریژری کے sanctions کی فہرست میں دیگر شامی عہدیداروں کے ساتھ شامل تھے۔ واسم الاسد کو گزشتہ جون میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی ٹریژری نے 2023 میں ان پر sanctions عائد کیے تھے، اور کہا تھا کہ انہوں نے ایک نیم فوجی یونٹ کی قیادت کی اور وہ 'خطے کے منشیات کی اسمگلنگ نیٹ ورک میں ایک اہم شخصیت' تھے۔ یہ مقدمات شام کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوسکتے ہیں، جو برسوں کی جنگ اور repression کے بعد انصاف اور accountability کی تلاش میں ہے۔ متاثرین اور ان کے خاندانوں کے لیے یہ ایک امید کی کرن ہے۔ تاہم، یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ مقدمات کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور کیا یہ شام میں حقیقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ شام کی نئی حکومت کو یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ مقدمات منصفانہ اور شفاف ہوں اور تمام ملزمان کو قانونی حقوق حاصل ہوں
