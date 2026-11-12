شاندنا گلزار کی فرسٹرل کانسٹی ٹیوشنل کورٹ میں درخواست، تین رہنماؤں کی بازیابی کا مطالبہ
ایم این اے شاندنا گلزار نے فرسٹرل کانسٹی ٹیوشنل کورٹ میں تین رہنماؤں کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی ہے جو وزارت داخلہ اور دیگر اداروں کے خلاف ہے۔
راہنِ جماعت تحریک انصاف شاندنا گلزار نے جمعہ کو اسلام آباد میں موجود فرسٹرل کانسٹی ٹیوشنل کورٹ میں ایک اہم قانونی درخواست دائر کی ہے جس میں تین prominent سیاسی رہنماؤں کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس درخواست کے تحت سہیل آفریدی ، بابر سلیم سواتی اور ایم این اے جونید اکبر خان کی حاضری کا حکم مانگا گیا ہے تاکہ ان کی گرفتاری اور تحویل کے قانونی پہلوؤں پر عدالتی نظرِ ثانی ممکن ہو سکے۔
درخواست کی نوعیت اور قانونی اساس
اس درخواست کا بنیادی法律依据 آرٹیکل 175E(3) کے تحت دائر کی گئی ہے جو فرسٹرل کانسٹی ٹیوشنل کورٹ کو خاص قسم کے مقدمات کا سماعت کا اختیار دیتی ہے۔ شاندنا گلزار نے درخواست میں واضح کیا ہے کہ موجودہ حالات میں تینوں رہنماؤں کی گرفتاری آئینی حدود سے باہر ہے اور اس میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے التجا کی ہے کہ وہ متعلقہ حکام کو حکم دے کہ وہ ان تینوں رہنماؤں کو عدالت میں پیش کریں تاکہ ان کی گرفتاری کی قانونیت کا جائزہ لیا جا سکے۔Also readMississippi elects first Black senator in over 140 years as Democrat wins upset
آئینی دفعات اور اختیارات کا تعین
درخواست میں وزارت داخلہ، خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری اور ان سپریٹنڈنٹ جنرل آف پولیس (آئی جی پی) کو ریزپونڈنٹ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے تاکہ ان پر دباؤ بنایا جا سکے۔ شاندنا گلزار نے مؤقف اپنایا ہے کہ آئین کی دفعات 232، 234 اور 245 کے تحت کسی بھی فرد کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان دفعات کا مقصد قومی سلامتی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اختیارات دینا ہے نہ کہ سیاسی حریفوں کو نشانہ بنانا۔
بنیادی حقوق اور انسانی معیار
درخواست گزار نے عدالت سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ سہیل آفریدی، بابر سلیم سواتی اور جونید اکبر خان کو ان کے وکیلوں اور خاندان کے افراد سے ملنے کی اجازت دے۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ تینوں رہنماؤں کو مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور انہیں تشدد یا غیر انسانی سلوک کا شکار ہونے سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ اگر انہیں سیاسی مقاصد کے تحت حراست میں رکھا گیا ہے تو یہ اختیارات کے غلط استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔
تحویل کی جگہ اور قانونی اقدامات
عدالت سے یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ متعلقہ حکام کو فوری طور پر حکم دیا جائے کہ وہ بتائیں کہ تینوں رہنماؤں کی موجودہ حراست کی جگہ کہاں ہے اور ان کی گرفتاری کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ شاندنا گلزار نے استدعا کی ہے کہ عدالت اس معاملے نوٹس لے اور وزارت داخلہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت دے کہ وہ تمام قانونی کارروائیاں آئین اور ریاستی قوانین کے تحت ہی عمل میں لائیں۔
آئندہ قانونی کارروائی کا تعین
اس درخواست کے دائر کرنے کے بعد فرسٹرل کانسٹی ٹیوشنل کورٹ آئندہ سماعت میں تینوں رہنماؤں کی حراست کے قانونی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ عدالت سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ وزارت داخلہ اور خیبر پختونخوا پولیس کے نمائندوں سے وضاحتیں مانگے گی کہ کیا ان کی گرفتاری کا کوئی واضح مجرمانہ ثبوت موجود ہے۔ اگر عدالت کو لگتا ہے کہ گرفتاری کا کوئی جائز سبب نہیں ہے تو وہ حکم دے سکتی ہے کہ رہنماؤں کو فوری رہا کر دیا جائے اور ان پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں۔
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