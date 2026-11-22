شانگھائی میں رونالڈو کی مجسمہ اور میوزیم کا افتتاح، 3000 مربع میٹر پر محیط
شانگھائی میں کرکٹ میچ سے ہٹ کر فٹبال ستارے کرکریسٹیانو رونالڈو کی یاد میں 7 میٹر بلند مجسمہ اور CR7 میوزیم کا افتتاح کیا گیا۔
چین کے شہر شانگھائی میں فٹبال کی دنیا کے مشہور ستارے کرکریسٹیانو رونالڈو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا ایک منفرد مجسمہ عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ 7 میٹر بلند مجسمہ ان کے مشہور 'Siuu' گول سلیبریشن کی شکل میں تیار کیا گیا ہے، جس نے فٹبال شائقین میں بے پناہ دلچسپی پیدا کر دی۔
رونالڈو کے مجسمے کا افتتاح اور شائقین کی شرکت
رونالڈو کے اس مجسمے کا انکشاف ایک میوزیم کے باہر کیا گیا، جہاں انہوں نے پرتگال کی ٹیم کا نمبر 7 جرسی پہن رکھی تھی۔ اس تقریب میں فٹبال کے بے شمار شائقین نے شرکت کی اور رونالڈو کے اس دستخطی گول سلیبریشن کی نقل کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اگرچہ خود کرکریسٹیانو رونالڈو اس تقریب میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی ہوگو ایویرو اور قریبی دوست میگیل پیساؤ نے اس موقع پر موجودگی کا اعزاز حاصل کیا۔Also readHamza Ali Abbasi teases 'Jo Bachay Hain Sang Samait Lo' as Pakistan's Netflix debut
CR7 میوزیم کا آغاز اور اس کی تفصیلات
اس تقریب کی اہمیت میں مزید اضافہ تب ہوا جب شانگھائی میں 'CR7 میوزیم' کا باضابطہ افتتاح کیا گیا۔ تقریباً 3,000 مربع میٹر پر محیط اس میوزیم میں 10 مخصوص سیکشنز موجود ہیں۔ یہ جگہ رونالڈو کے کیریئر سے وابستہ 40 سے زائد یادگار اشیاء کا گھر ہے، جن میں ٹرافیاں، جرسیز اور فٹبال کے جوتے شامل ہیں۔
بچپن کے کمرے کی نقل اور عوامی ردعمل
میوزیم کے اندرونی ڈیزائن میں رونالڈو کے گھر مادیرا میں ان کے بچپن کے کمرے کی ایک حقیقی نقل بھی بنائی گئی ہے، جو ان کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب پیش کرتی ہے۔ محض مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، یہ مجسمہ اگلے ڈیڑھ سال تک عوام کے لیے کھلا رہے گا۔ یہ مجسمہ دسمبر 2026 کے آخر تک عوام کی تفریح اور تعریف کا باعث بنا رہے گا۔
میوزیم کے دورانیے اور مستقبل کے منصوبے
اس نئے سیاحتی مقام کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے یہ اطلاع دی گئی کہ میوزیم ایک سال تک عوام کے لیے کھلا رہے گا۔ یہ مدت شائقین کو رونالڈو کی کیریئر کے مختلف پہلوؤں کو گہرائی سے سمجھنے کا موقع دے گی۔
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