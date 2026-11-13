شان مندس نے غزہ کی تشویشناک صورتحال پر زور دیا، فوری جنگ بندی کا مطالبہ
مشہور گلوکار شان مندس نے فلسطینی بچوں کی انسانی المیے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور غزہ میں فوری طور پر تشدد ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔
مشہور کینیڈین گلوکار شان مندس نے فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں جاری تشدد کو فوری طور پر ختم کرنے کا واضح مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تفصیلی بیان جاری کر کے خطے کے انسانیت سوز حالات پر اپنے گہرے خدشات کا اظہار کیا۔
غزہ میں تشدد اور معصوم جانوں کا مسئلہ
شان مندس نے اپنے بیان میں غزہ کی موجودہ صورتحال کو ایک سنگین انسانی المیہ قرار دیا ہے اور اسے نسل کشی کا نام دیتے ہوئے کہا کہ معصوم لوگوں کے قتل عام کو اب فوری بند کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی بچے اور ان کے خاندان طویل عرصے سے بے پناہ مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں۔Also readPfizer Stops Premarin Menopause Sales in Canada
فلاحی اداروں کے لیے عطیات اور تعاون
اس موقع پر شان مندس نے بتایا کہ وہ خود اس تنازعے کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ان فلاحی اداروں کے نام بھی شیئر کیے جن میں وہ اپنا حصہ ڈال چکے ہیں، جن میں فلسطینی بچوں کا ریلیف فنڈ، واٹرمیلون پکچرز اور ووون فیوچرز فنڈ شامل ہیں۔
دوسرے فنکاروں اور مداحوں سے اپیل
گلوکار نے مزید کہا کہ وہ نہ صرف خود بلکہ دوسرے فنکاروں، دوستوں اور اپنے مداحوں کو بھی اس معاملے کو سمجھنے اور آگاہی پھیلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں زور دیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ عطیات دینے، دوسروں کو صحیح معلومات فراہم کرنے اور ذمہ دار حکام سے جواب طلب کرنے جیسے اہم اقدامات میں حصہ لیں۔
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی ضرورت
شان مندس نے تاکید کی کہ فلسطینی بچوں اور خاندانوں کو ان کی مشکلات کے تناظر میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری اور ضروری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اس انسانی بحران کو نظر انداز نہ کرے اور متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی آواز کو آگے بڑھائے۔
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