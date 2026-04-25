شان شاہد نے میرا اور ارشاد بھٹی کے تنازع پر خاموشی توڑ دی

نامور اداکار شان شاہد نے اداکارہ میرا اور صحافی ارشاد بھٹی کے درمیان حالیہ تنازع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے صحافت کی حدود اور فنکاروں کے احترام پر زور دیا۔
پاکستان کے نامور اداکار شان شاہد نے اداکارہ میرا اور صحافی ارشاد بھٹی کے درمیان حالیہ تنازع پر اپنی خاموشی توڑ دی ہے۔ اداکارہ میرا گزشتہ کچھ عرصے سے خبروں میں رہنے والی ہیں، خاص طور پر ریحان طارق اور ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ انٹرویوز کے بعد۔ ان انٹرویوز میں اداکارہ میرا سے کیے گئے کچھ سوالات کافی م تنازع اور توہین آمیز قرار پائے اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اداکارہ میرا نے ان سوالات کا کوئی براہراست جواب نہیں دیا اور انہوں نے زیادہ تر وقت اپنی آنے والی فلم ’سائیکو‘ کی تشہیر پر صرف کیا۔ حال ہی میں اداکار شان شاہد نے ایک نجی ٹی وی کے مارننگ شو میں شرکت کے دوران اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شان شاہد نے کہا کہ انہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں صحافت کی مختلف شاخیں، جیسے تحقیقاتی صحافت اور انٹرٹینمنٹ صحافت، ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود کیوں آپس میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ سیاسی صحافت کو انٹرٹینمنٹ کے دائرے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ شان شاہد کے مطابق، انٹرویوز کے دوران پوچھے جانے والے سوالات اکثر تفتیش جیسے لگتے ہیں، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فنکار کسی عدالت یا نیب کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو انٹرٹینمنٹ جرنلزم کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، جس کا محور فنکاروں کے فن اور صلاحیتوں پر ہونا چاہیے۔ ان کے خیال میں، انٹرٹینمنٹ جرنلزم میں تحقیقاتی صحافت کی طرز کی ’تفتیش‘ نہیں ہونی چاہیے۔ اداکار شان شاہد نے مزید کہا کہ انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ کچھ صحافی فنکاروں سے صادق اور امین ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسان غلطیاں کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ میزبانوں کو کامل انسانوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت سے اچھے لوگوں کو بھی غلط حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جنہیں ہم شوز میں پسند کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور ان کے تجزیے سنتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی ہی عزت کو داغدار کر لیتے ہیں۔ شان شاہد نے فنکاروں کو ایک اہم مشورہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب فنکاروں کو کسی بھی پوڈ کاسٹ میں جانے سے پہلے میزبان کی ذاتی زندگی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ انہیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ میزبان کی سوچ اور سوالات کی نوعیت کیا ہوسکتی ہے۔ اداکار شان شاہد نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فنکاروں کو اپنی حدود کا تعین کرنا اور ان سوالات کا جواب دینے سے گریز کرنا چاہیے جو ان کی ذاتی زندگی میں ناجائز مداخلت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فنکاروں کو اپنی شرافت اور وقار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ تنازع میڈیا میں زیر بحث ہے اور مداحوں اور ناقدین کی جانب سے مختلف ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اداکارہ میرا کے ساتھ ہونے والے رویے پر تنقید کی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اداکارہ کو سوالات کا جواب دینا چاہیے تھا۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے اور لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اداکارہ میرا کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم، ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر جلد ہی اپنا موقف واضح کریں گی.
پاکستان کے نامور اداکار شان شاہد نے اداکارہ میرا اور صحافی ارشاد بھٹی کے درمیان حالیہ تنازع پر اپنی خاموشی توڑ دی ہے۔ اداکارہ میرا گزشتہ کچھ عرصے سے خبروں میں رہنے والی ہیں، خاص طور پر ریحان طارق اور ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ انٹرویوز کے بعد۔ ان انٹرویوز میں اداکارہ میرا سے کیے گئے کچھ سوالات کافی متنازع اور توہین آمیز قرار پائے اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اداکارہ میرا نے ان سوالات کا کوئی براہراست جواب نہیں دیا اور انہوں نے زیادہ تر وقت اپنی آنے والی فلم ’سائیکو‘ کی تشہیر پر صرف کیا۔ حال ہی میں اداکار شان شاہد نے ایک نجی ٹی وی کے مارننگ شو میں شرکت کے دوران اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شان شاہد نے کہا کہ انہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں صحافت کی مختلف شاخیں، جیسے تحقیقاتی صحافت اور انٹرٹینمنٹ صحافت، ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود کیوں آپس میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ سیاسی صحافت کو انٹرٹینمنٹ کے دائرے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ شان شاہد کے مطابق، انٹرویوز کے دوران پوچھے جانے والے سوالات اکثر تفتیش جیسے لگتے ہیں، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فنکار کسی عدالت یا نیب کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو انٹرٹینمنٹ جرنلزم کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، جس کا محور فنکاروں کے فن اور صلاحیتوں پر ہونا چاہیے۔ ان کے خیال میں، انٹرٹینمنٹ جرنلزم میں تحقیقاتی صحافت کی طرز کی ’تفتیش‘ نہیں ہونی چاہیے۔ اداکار شان شاہد نے مزید کہا کہ انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ کچھ صحافی فنکاروں سے صادق اور امین ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسان غلطیاں کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ میزبانوں کو کامل انسانوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت سے اچھے لوگوں کو بھی غلط حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جنہیں ہم شوز میں پسند کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور ان کے تجزیے سنتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی ہی عزت کو داغدار کر لیتے ہیں۔ شان شاہد نے فنکاروں کو ایک اہم مشورہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب فنکاروں کو کسی بھی پوڈ کاسٹ میں جانے سے پہلے میزبان کی ذاتی زندگی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ انہیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ میزبان کی سوچ اور سوالات کی نوعیت کیا ہوسکتی ہے۔ اداکار شان شاہد نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فنکاروں کو اپنی حدود کا تعین کرنا اور ان سوالات کا جواب دینے سے گریز کرنا چاہیے جو ان کی ذاتی زندگی میں ناجائز مداخلت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فنکاروں کو اپنی شرافت اور وقار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ تنازع میڈیا میں زیر بحث ہے اور مداحوں اور ناقدین کی جانب سے مختلف ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اداکارہ میرا کے ساتھ ہونے والے رویے پر تنقید کی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اداکارہ کو سوالات کا جواب دینا چاہیے تھا۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے اور لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اداکارہ میرا کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم، ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر جلد ہی اپنا موقف واضح کریں گی
