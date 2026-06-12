شان شاہد نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو ایک نئے راستے کی طرف دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلمی صنعت کو اپنے لوکل کلبچر اور حقیقتوں کی نمائندگی کرنے والی اصل کہانیوں کو بنانے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ میاں محمد بھی اس کے ساتھ ہیں۔
پاکستانی فلم انڈسٹری کو اصل کہانیوں پر توجہ دیں: شان شاہد، میاں محمد بھی اس کے ساتھ ہیں، شان شاہد نے کہا کہ فلم ی صنعت کو اپنے لوکل کلبچر اور حقیقتوں کی نمائندگی کرنے والی اصل کہانیوں پر توجہ دی جانی چاہیے۔ وہ ڈنيا ٹی وی کے پروگرام 'ماذاق رات' میں نظر آئے تھے جس میں میاں محمد بھی شامل تھے۔ شان شاہد نے کہا کہ فلم ی صنعت کو وہ تھرڈ کیپیڈ کے بجائے اصل کہانیوں کو بنانے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ وہ کہا کہ فلم ی صنعت کو اپنی اصل کہانیوں کو بنانے کے بجائے غیر ملکی تھرڈ کیپیڈ کو اپنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہا کہ فلم ی صنعت کو اپنے لوکل کلبچر اور حقیقتوں کی نمائندگی کرنے والی اصل کہانیوں کو بنانے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ وہ کہا کہ فلم ی صنعت کو اپنی اصل کہانیوں کو بنانے کے بجائے غیر ملکی تھرڈ کیپیڈ کو اپنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں محمد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں محمد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شان شاہد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں محمد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شان شاہد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں محمد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شان شاہد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں محمد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شان شاہد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں.
پاکستانی فلم انڈسٹری کو اصل کہانیوں پر توجہ دیں: شان شاہد، میاں محمد بھی اس کے ساتھ ہیں، شان شاہد نے کہا کہ فلمی صنعت کو اپنے لوکل کلبچر اور حقیقتوں کی نمائندگی کرنے والی اصل کہانیوں پر توجہ دی جانی چاہیے۔ وہ ڈنيا ٹی وی کے پروگرام 'ماذاق رات' میں نظر آئے تھے جس میں میاں محمد بھی شامل تھے۔ شان شاہد نے کہا کہ فلمی صنعت کو وہ تھرڈ کیپیڈ کے بجائے اصل کہانیوں کو بنانے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ وہ کہا کہ فلمی صنعت کو اپنی اصل کہانیوں کو بنانے کے بجائے غیر ملکی تھرڈ کیپیڈ کو اپنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہا کہ فلمی صنعت کو اپنے لوکل کلبچر اور حقیقتوں کی نمائندگی کرنے والی اصل کہانیوں کو بنانے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ وہ کہا کہ فلمی صنعت کو اپنی اصل کہانیوں کو بنانے کے بجائے غیر ملکی تھرڈ کیپیڈ کو اپنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں محمد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں محمد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شان شاہد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں محمد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شان شاہد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں محمد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شان شاہد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں محمد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'پسیکو' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شان شاہد نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ فلم 'انگریزی مینگلیش' میں ایک نئے تجربے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں
شان شاہد، میاں محمد، پاکستانی فلم انڈسٹری