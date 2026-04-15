شان مسعود ٹیسٹ کپتان برقرار، سرفراز احمد ہیڈ کوچ بننے کے قریب

پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے شان مسعود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سابق کپتان سرفراز احمد کے ہیڈ کوچ بننے کی توقع ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف آئندہ سیریز کے شیڈول کے اجراء کے بعد باقاعدہ اعلان متوقع ہے۔
لاہور: پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے شان مسعود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سابق کپتان سرفراز احمد کے ہیڈ کوچ کا عہدہ سنبھالنے کی توقع ہے۔ بورڈ آئندہ بنگلہ دیش کے خلاف مجوزہ سیریز کے شیڈول کے اجراء کے بعد باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہے۔
ذرائع کے مطابق، سرفراز احمد، اظہر محمود کی جگہ سنبھالیں گے اور یہ ان کی ہیڈ کوچ کے طور پر پہلی ذمہ داری ہوگی۔ اس وقت وہ قومی سلیکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ شان مسعود ٹیسٹ سائیڈ کی قیادت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
پاکستان کو رواں سال بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف تین ٹیسٹ سیریز کھیلنے کا امکان ہے۔ پاکستان نے آخری بار اکتوبر میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی جو 1-1 سے برابر رہی تھی۔ شان مسعود کو کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ ٹیم کے اندر تسلسل کی پالیسی کا عکاس ہے۔
اس وقت مائیک ہیسن وائٹ بال کے ہیڈ کوچ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ شاہین شاہ آفریدی ون ڈے ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں اور سلمان علی آغا ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان ہیں۔
اس دوران، قومی کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ریڈ بال تربیتی کیمپ سرفراز احمد کی نگرانی میں جاری ہے، جس میں قومی اکیڈمی کے کوچز بھی شریک ہیں۔ نوجوان اوپنر عزان عویس نے ڈومیسٹک ریڈ بال کرکٹ میں شاندار کارکردگی سے متاثر کیا ہے۔
21 سالہ کھلاڑی نے 2024-25 سیزن میں سیالکوٹ ریجن کے لیے 844 رنز بنا کر بلے بازوں کی فہرست میں سرفہرست رہے۔ اپنے پہلے فرسٹ کلاس سیزن (قائداعظم ٹرافی) میں انہوں نے چار سنچریاں اور دو نصف سنچریاں اسکور کیں۔
عزان عویس کی شاندار کارکردگی کی بدولت سیالکوٹ نے قائداعظم ٹرافی کا ٹائٹل جیتا۔ انہوں نے پریذیڈنٹ ٹرافی گریڈ-ون میں 578 رنز اور 2025-26 قائداعظم ٹرافی میں 803 رنز بھی بنائے، اور اپنی ٹیم کو فائنل تک پہنچایا۔ ایس این جی پی ایل کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے مزید 448 رنز کا اضافہ کیا۔
عزان عویس نے کہا کہ قومی کرکٹ اکیڈمی میں ریڈ بال تربیتی کیمپ سیکھنے کے بیش بہا مواقع فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے دو سیزن ان کے فرسٹ کلاس کیریئر کے لیے انتہائی اہم رہے ہیں، جبکہ انگلینڈ کا دورہ، اگرچہ چیلنجنگ تھا، ان کی ترقی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مختلف حالات میں کھیلنے سے ان کا اعتماد بڑھا ہے، اور ان کا حتمی مقصد تمام فارمیٹس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے، جس میں ٹیسٹ کرکٹ پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ ریڈ بال کیمپ کے دوران کھلاڑیوں کو بہترین کوچنگ اور رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں۔ یہ تربیتی کیمپ نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
شان مسعود سرفراز احمد ٹیسٹ کرکٹ ہیڈ کوچ قومی کرکٹ اکیڈمی