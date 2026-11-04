شاہراہ فیصل کال سینٹر پر این سی سی آئی اے کا چھاپہ، متعدد افراد گرفتار
کراچی میں شاہراہ فیصل کے کال سینٹر پر این سی سی آئی اے کی کارروائی میں عملے کی گرفتاری اور ایف آئی آر نمبر 122/2026 کے تحت جاری قانونی کارروائی کی تفصیلات۔
کراچی میں این سی سی آئی اے کی ٹیم نے شاہراہ فیصل پر واقع ایک کال سینٹر میں چھاپہ مار کارروائی کی، جس کے دوران کال سینٹر میں کام کرنے والے لڑکوں اور لڑکیوں سمیت دیگر عملے کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائی این سی سی آئی اے کی جانب سے کی گئی، جبکہ اس کی باقاعدہ سرکاری تصدیق بعد میں ادارے کے کراچی زون کی جانب سے سامنے آئی۔
کارروائی کے دوران پولیس اور تحقیقاتی ٹیم کی موجودگی میں کال سینٹر کے اندر اور باہر صورتحال تیزی سے بدلتی رہی۔ ادارے کی جانب سے جاری ہونے والی تفصیلات کے مطابق کارروائی کا دائرہ کار صرف گرفتاریوں تک محدود نہیں رہا بلکہ عمارت کے اندر موجود افراد سے بھی تفتیش کی گئی۔Also readLast survivor of 1965 PIA plane crash in Cairo passes away
کال سینٹر چھاپے کی تفصیلات اور کارروائی کا طریقہ کار
این سی سی آئی اے کی ٹیم نے چھاپہ مار کارروائی کے دوران کال سینٹر کے عملے کو گرفتار کیا اور مختلف برقی آلات، لیپ ٹاپس اور دیگر سامان اپنی تحویل میں لیا۔ ذرائع کے مطابق اس دوران متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ کچھ افراد سے پوچھ گچھ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔
ذرائع کے مطابق پوچھ گچھ کے بعد بعض افراد کو جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ حراست میں لیے گئے افراد کے بارے میں حتمی تفصیلات تحقیقات کے دوران سامنے آنے کی توقع ہے۔ تحویل میں لیے گئے آلات اور لیپ ٹاپس کا تحقیقات میں کیا کردار ہوگا، اس بارے میں ابھی کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔
این سی سی آئی اے کراچی زون کا سرکاری مؤقف
این سی سی آئی اے کراچی زون نے کارروائی سے متعلق سرکاری مؤقف جاری کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ تمام گرفتاریاں ایف آئی آر نمبر 122/2026 کے تحت قانون کے مطابق کی گئی ہیں۔ ادارے کا موقف یہ ہے کہ کارروائی قانونی تقاضوں کو مدنظر رکھ کر کی گئی۔
ادارے کے حکام کے مطابق واقعے سے متعلق مزید تفصیلات شام 4 بجے ایک پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ذرائع کی جانب سے دی گئی معلومات اور سرکاری مؤقف میں گرفتار افراد کی تعداد اور دیگر تفصیلات کا مکمل ملان تبھی ممکن ہوگا جب پریس کانفرنس میں حتمی اعداد و شمار جاری کیے جائیں گے۔
ملازمین کے اہل خانہ اور پریس کانفرنس کے بعد کے مراحل
کارروائی کے بعد کال سینٹر کے باہر ملازمین کے والدین، عزیز و اقارب اور دیگر افراد کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، جبکہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کسی کو عمارت کے اندر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ جمع ہونے والے افراد اپنے پیاروں کی خیریت اور گرفتاری کی وجوہات جاننے کے منتظر رہے۔
اس کیس میں اب تک کی پیش رفت میں ایف آئی آر نمبر 122/2026 بنیادی حوالہ ہے، جس کے تحت گرفتاریوں کا قانونی جواز پیش کیا گیا ہے۔ شام 4 بجے ہونے والی پریس کانفرنس میں این سی سی آئی اے کی جانب سے مزید تفصیلات سامنے آنے کے بعد متاثرہ خاندانوں اور عوام کو اس واقعے کی مکمل صورتحال کا علم ہو سکے گا۔
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