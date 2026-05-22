Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

شاہراہ بھٹو کے افتتاحی منصوبے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کا اہم کردار

نئے منصوبے News

شاہراہ بھٹو کے افتتاحی منصوبے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کا اہم کردار
شاہراہ بھٹوبلاول بھٹو زرداریسندھ کے وزیر اعلیٰ
📆22/05/2026 10:31 am
📰AbbTakk
52 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 68%

سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس منصوبے کو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے شروع کیا تھا اور اب اسے موجودہ صوبائی انتظامیہ کے تحت مکمل کیا گیا ہے۔

کراچی میں شاہراہ بھٹو کے افتتاحی منصوبے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اہم کردار ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس منصوبے کو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے شروع کیا تھا اور اب اسے موجودہ صوبائی انتظامیہ کے تحت مکمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے شہر کے رہائشیوں کے فائدے کے لیے ایک اہم انفراسٹرکچر کے مراحل کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ نئی سڑک کراچی کے رہائشیوں کے لیے ٹریفک کی 流، سفر کے وقت کو کم کرنے، اور شہری نقل و حمل کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ سڑک شہر کی ٹریفک میں کمی، سوکھے سفر کے وقت، اور شہری نقل و حمل کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس 39 کلومیٹر لمبی سڑک کا آئندہ ماہ میں افتتاح ہوگا۔ اس سڑک کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے 40 ارب روپے کا خرچ ہوگا۔ یہ سڑک شہر میں ٹریفک کے چکر کو کم کرنے، سفر کے وقت کو کم کرنے، اور شہری نقل و حمل کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس سڑک کے ہر حصے کو جدید سڑکوں کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس سڑک کے ہر حصے میں بہت سے جدید آڈیو ڈیوائسز نصب کیے گئے ہیں۔ اس سڑک کا آئندہ ماہ میں افتتاح ہوگا.

کراچی میں شاہراہ بھٹو کے افتتاحی منصوبے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اہم کردار ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس منصوبے کو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے شروع کیا تھا اور اب اسے موجودہ صوبائی انتظامیہ کے تحت مکمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے شہر کے رہائشیوں کے فائدے کے لیے ایک اہم انفراسٹرکچر کے مراحل کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ نئی سڑک کراچی کے رہائشیوں کے لیے ٹریفک کی 流، سفر کے وقت کو کم کرنے، اور شہری نقل و حمل کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ سڑک شہر کی ٹریفک میں کمی، سوکھے سفر کے وقت، اور شہری نقل و حمل کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس 39 کلومیٹر لمبی سڑک کا آئندہ ماہ میں افتتاح ہوگا۔ اس سڑک کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے 40 ارب روپے کا خرچ ہوگا۔ یہ سڑک شہر میں ٹریفک کے چکر کو کم کرنے، سفر کے وقت کو کم کرنے، اور شہری نقل و حمل کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس سڑک کے ہر حصے کو جدید سڑکوں کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس سڑک کے ہر حصے میں بہت سے جدید آڈیو ڈیوائسز نصب کیے گئے ہیں۔ اس سڑک کا آئندہ ماہ میں افتتاح ہوگا

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AbbTakk /  🏆 2. in PK

شاہراہ بھٹو بلاول بھٹو زرداری سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کراچی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-22 13:30:40