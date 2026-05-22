شاہراہ بھٹو کے افتتاحی منصوبے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کا اہم کردار

کراچی میں شاہراہ بھٹو کے افتتاحی منصوبے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اہم کردار ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس منصوبے کو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے شروع کیا تھا اور اب اسے موجودہ صوبائی انتظامیہ کے تحت مکمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے شہر کے رہائشیوں کے فائدے کے لیے ایک اہم انفراسٹرکچر کے مراحل کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ نئی سڑک کراچی کے رہائشیوں کے لیے ٹریفک کی 流، سفر کے وقت کو کم کرنے، اور شہری نقل و حمل کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ سڑک شہر کی ٹریفک میں کمی، سوکھے سفر کے وقت، اور شہری نقل و حمل کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس 39 کلومیٹر لمبی سڑک کا آئندہ ماہ میں افتتاح ہوگا۔ اس سڑک کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے 40 ارب روپے کا خرچ ہوگا۔ یہ سڑک شہر میں ٹریفک کے چکر کو کم کرنے، سفر کے وقت کو کم کرنے، اور شہری نقل و حمل کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس سڑک کے ہر حصے کو جدید سڑکوں کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس سڑک کے ہر حصے میں بہت سے جدید آڈیو ڈیوائسز نصب کیے گئے ہیں۔ اس سڑک کا آئندہ ماہ میں افتتاح ہوگا.
