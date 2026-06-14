سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مضبوط دفاع کے لیے مضبوط معیشت ضروری ہے، قرضوں اور ٹیکس پر انحصار ملک کو مزمن نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کی اور چین کی کامیابیوں سے近年σεν کیا۔
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے ایک اہن اطلاع ہے کہ مضبوط دفاع کے لیے مضبوط معیشت ضروری ہے، انہوں نے اخبارات کو تنبہ دلایا کہ کسی بھی ملک کو قرض وں اور ٹیکس کے ذریعے اپنی مدت جاری رکھا نہیں جا سکتا۔ 24NewsHD ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق، عباسی نے ملک کے معاشی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو قومی دفاع بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے حکومت کے قرض وں پر انحصار پر تنقید کی اور کہا کہ قرض وں پر سود ادا کرنے کے لیے عوام پر اضافی ٹیکس عائد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دیگر ممالک کے بجیٹ کی ڈھانچوں اور معاشی ماڈلز کا مطالعہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا تا کہ بہتر پالیسیاں اپنایا جا سکے اور پاکستان کی معاشی کارکردگی بہہ بنا خراب کر سکے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا عوامی قرض تقریباً 85 ارب روپے ہو چکا ہے اور موجودہ مالی سال میں مزید 7.
2 ارب روپے اضافے کا اندازہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس اپنی ذاتی وسائل سے اخراجات پوری کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور رکاوٹوں کو پورا کرنے کے لیے قرضوں اور ٹیکس پر مزید انحصار کر رہی ہے۔ عباسی نے کہا کہ پارliament کا فرض ہے کہ وہ ملک کو صحیح رستے پر رکھے، یہ صرف قانون کی حاکمیت اور آئین کی برتری کے ذریعے ممکن ہے۔ انہوں نے ملک کی سیاسی ثقافت کے حوالے سے بھی تنقید کی اور کہا کہ سیاسی مخالفین کو چور کہہ کر جیل بھیجنے سے قومی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام اور جمہوری اصولوں کی ضرورت طویل مدتی معیشتی پیشرفت کے لیے ہے۔ چین کی معاشی ترقی کے حوالے سے، عباسی نے نوٹ کیا کہ چین نے مسلسل اصلاحات اور معاشی منصوب بندی کے ذریعے تقریباً ایک ارب افراد کو غربت سے نکال دیا ہے۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ چین بھی نشوونما برقرار رکھنے اور حاکمتی بہتر بنانے کے لیے اصلاحات پر توجہ دیتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے حکومت کے بجیٹ کو منصوبہ بندی اور مادے سے عاری قرار دیا اور دلیل دی کہ موجودہ معاشی پالیسیاں پائیدار نشوونما یا لوگوں کو مستقل آرام کی پیشکش کرنے کے قابل نہیں ہیں
شاہد خاقان عباسی معیشت قرض ٹیکس حکومت