شاہد زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی نے پیشہ ورانہ ڈاکٹری کی ڈگریاں متعارف کرائی

شاہد زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی نے سوزش، طبیات، کارڈیالوجی، فارماکالوجی اور مختلف دندان سازی کے شعبے میں پیشہ ورانہ ڈاکٹری کی ادارہ جاتی ڈگریاں متعارف کرائی ہیں۔
پاکستان میں پہلی بار، شاہد زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی نے سوزش، طبیات، کارڈیالوجی، فارماکالوجی اور مختلف دندان سازی کے شعبے میں پیشہ ورانہ ڈاکٹری کی ادارہ جاتی ڈگریاں متعارف کرائی ہیں۔ یونیورسٹی کے انتظامیہ کے مطابق، سوزش، طبیات، کارڈیالوجی، فارماکالوجی، پروسٹھوڈونٹکس، آپریٹو ڈینٹسٹری، ڈینٹل پبلک ہیلتھ اور ڈینٹل میٹریئلز جیسے پروگراموں کو الگ اور پیشہ ورانہ ڈاکٹری کی ڈگریاں کے طور پر متعارف کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ کئی پروگرام پہلی بار ملک میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد طبی اور دندان سازی میں اعلی تعلیم اور تحقیق کو فروغ دینا ہے، اور یہ کہ یہ ایک ساتھ طبی کاںہہ اور ترقیاتی تحقیق کو بھی بڑھائے گا۔ مزید برآں، پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کونسل نے یونیورسٹی کی طرف سے پیش کیے جانے والے تمام طبی ایم ڈی ایس پروگراموں کو منظوری دی ہے، جو دندان سازی کی تعلیم کے شعبے میں ایک اہم کامیابی ہے۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ ہیلتھ پروفیشنز ایجوکیشن کا پہلا بچہ کامیابی سے مکمل ہوا ہے، جبکہ نئے کورسز ڈائٹ کی تبدیلی اور مریض کی حفاظت کے متعلق بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق، یہ ترقیات کے ذریعے تحقیق کی گुणवत्तہ بہتر ہوگی، قوتِ کار کے حصول میں مدد ملے گی، اور پاکستان میں مستقبل کے طبی ماہرین اور طبی ماہرین کو تیار کرنے میں مدد ملے گی.
پاکستان میں پہلی بار، شاہد زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی نے سوزش، طبیات، کارڈیالوجی، فارماکالوجی اور مختلف دندان سازی کے شعبے میں پیشہ ورانہ ڈاکٹری کی ادارہ جاتی ڈگریاں متعارف کرائی ہیں۔ یونیورسٹی کے انتظامیہ کے مطابق، سوزش، طبیات، کارڈیالوجی، فارماکالوجی، پروسٹھوڈونٹکس، آپریٹو ڈینٹسٹری، ڈینٹل پبلک ہیلتھ اور ڈینٹل میٹریئلز جیسے پروگراموں کو الگ اور پیشہ ورانہ ڈاکٹری کی ڈگریاں کے طور پر متعارف کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ کئی پروگرام پہلی بار ملک میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد طبی اور دندان سازی میں اعلی تعلیم اور تحقیق کو فروغ دینا ہے، اور یہ کہ یہ ایک ساتھ طبی کاںہہ اور ترقیاتی تحقیق کو بھی بڑھائے گا۔ مزید برآں، پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کونسل نے یونیورسٹی کی طرف سے پیش کیے جانے والے تمام طبی ایم ڈی ایس پروگراموں کو منظوری دی ہے، جو دندان سازی کی تعلیم کے شعبے میں ایک اہم کامیابی ہے۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ ہیلتھ پروفیشنز ایجوکیشن کا پہلا بچہ کامیابی سے مکمل ہوا ہے، جبکہ نئے کورسز ڈائٹ کی تبدیلی اور مریض کی حفاظت کے متعلق بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق، یہ ترقیات کے ذریعے تحقیق کی گुणवत्तہ بہتر ہوگی، قوتِ کار کے حصول میں مدد ملے گی، اور پاکستان میں مستقبل کے طبی ماہرین اور طبی ماہرین کو تیار کرنے میں مدد ملے گی
شاہد زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، پیشہ ورانہ