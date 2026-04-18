شاہین بھٹ اور ایشان مہرا کی منگنی کا اعلان

بالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ کی بہن شاہین بھٹ نے اپنے دیرینہ ساتھی فٹنس کوچ ایشان مہرا کے ساتھ منگنی کا اعلان کردیا ہے۔ جوڑے نے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرکے مداحوں کو خوشخبری سنائی۔
مشہور بالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ کی بہن، شاہین بھٹ نے اپنی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہوئے اپنے دیرینہ ساتھی ایشان مہرا کے ساتھ منگنی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری جوڑے نے اپنے مداحوں اور فالوورز کے ساتھ انسٹاگرام پر تصاویر کی ایک دلکش سیریز کے ذریعے شیئر کی۔ ان تصاویر میں شاہین کی انگلی میں خوبصورت منگنی کی انگوٹھی نمایاں نظر آ رہی تھی، جس نے ان کی خوشی کو اور بھی چار چاند لگا دیے۔ پوسٹ کے کیپشن میں شاہین نے بڑے ہی پیارے انداز میں لکھا، ’شاید ہم نے ایک دوسرے کو پسند کرنے میں کچھ زیادہ
ہی کردیا'، جو ان کے گہرے تعلق اور باہمی محبت کا عکاس ہے۔ شاہین بھٹ اور ایشان مہرا کا رشتہ 2025 میں منظر عام پر آیا تھا، جس کے بعد سے شاہین نے کبھی کبھار اپنے انسٹاگرام پیچ پر ایشان کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کیں۔ ان تصاویر میں اکثر سالگرہ کی تقریبات، تفریحی سفر کے خوبصورت لمحات اور روزمرہ کی زندگی کے پر لطف پل شامل ہوتے تھے۔ اس دوران، جوڑے نے اپنے رشتے کو کافی حد تک نجی رکھا اور صرف خاص خاندانی تقریبات یا غیر رسمی اجتماعات میں ہی ایک ساتھ نظر آئے۔ ایشان مہرا، جو ایک فٹنس کوچ کے طور پر جانے جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بھٹ خاندان کی مختلف تقریبات میں بھی نظر آئے، جن میں عالیہ بھٹ کی فلمی تقریبات بھی شامل ہیں۔ منگنی کے اس اعلان کے بعد، دوستوں، عزیز و اقارب اور فلمی صنعت سے وابستہ متعدد شخصیات نے جوڑے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ شاہین بھٹ کا بالی ووڈ میں ایک منفرد مقام ہے؛ وہ زیادہ تر ہندی سینما میں پسِ پردہ کاموں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1998 میں فلم 'تمنا' میں ایک چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر کیا تھا، اور بعد میں فلم کی تحریر اور اسسٹنٹ ڈائریکشن کے شعبوں میں اپنی صلاحیتیں منوائیں۔ وہ 2012 میں ریلیز ہونے والی فلم 'سن آف سردار' کی رائٹر تھیں اور اسی سال فلم 'راز 3' میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ یہ خبر ان کے مداحوں کے لیے ایک خوشگوار سرپرائز ہے اور ان کی زندگی کے اس نئے سفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
