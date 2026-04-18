شاہین آفریدی صفر پر آؤٹ، غصے میں بیٹ توڑ ڈالا

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف میچ میں صفر پر آؤٹ ہونے پر شدید غصے کا اظہار کیا، اور مایوسی میں بیٹ توڑ ڈالا۔
پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کے جاری سیزن میں لاہور قلندرز کی ٹیم مشکلات کا شکار ہے اور دفاعی چیمپئن کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے۔ حال ہی میں کھیل ے گئے ایک میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے ہاتھوں 6 وکٹوں سے شکست نے قلندرز کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
اس میچ میں خود کپتان شاہین آفریدی کا رویہ کافی غیر ذمہ دارانہ نظر آیا جب وہ دوسری ہی گیند پر صفر کے مجموعے پر آؤٹ ہو گئے۔ میچ کے دوران ایک قابلِ افسوس منظر دیکھنے میں آیا جب لاہور قلندرز کے کپتان، جو کہ ایک بہترین آل راؤنڈر بھی ہیں، خود کو سکندر رضا سے پہلے بیٹنگ کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم، یہ تجربہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا۔ جیسے ہی شاہین آفریدی نے دوسری گیند کا سامنا کیا، وہ کسی بھی رن بنائے بغیر پویلین لوٹ گئے۔ ان کی یہ صفر پر اننگز کا خاتمہ ان کے غصے کا باعث بنا۔ ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شدید طور پر برہم تھے اور انہوں نے اپنے بیٹ کو سائیڈ اسکرین کے ٹائر پر زور سے مارا۔ اس کے بعد، جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر ڈریسنگ روم کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے مایوسی میں بیٹ کو زمین پر بھی پٹخ دیا۔ یہ حرکت ان کی ٹیم کی خراب کارکردگی اور انفرادی ناکامی کا عکاس تھی۔
واضح رہے کہ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا رواں سیزن اب تک کسی خاص کامیابی کے بغیر گزر رہا ہے۔ ٹیم نے اب تک کھیلے گئے 6 میچز میں سے صرف 2 میں فتح حاصل کی ہے، جو ان کی مستقل مزاجی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس صورتحال میں، کپتان کا اس طرح کا ردعمل نہ صرف ان کی اپنی شخصیت پر سوالات اٹھاتا ہے بلکہ پوری ٹیم کے حوصلے کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ پی ایس ایل جیسے بڑے ٹورنامنٹ میں، جہاں مقابلہ انتہائی سخت ہوتا ہے، کھلاڑیوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خصوصاً جب وہ ایک ٹیم کی قیادت کر رہے ہوں۔
یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ دباؤ کے تحت کھلاڑی کس طرح ردعمل کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پی ایس ایل میں ہر میچ اہمیت رکھتا ہے اور ٹیموں کے درمیان مقابلہ انتہائی سنسنی خیز ہوتا ہے۔ لاہور قلندرز کو اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے اور خاص طور پر مڈل آرڈر کی ناکامیوں کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کپتان کی حیثیت سے، شاہین آفریدی پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی کارکردگی سے ٹیم کو متاثر کریں بلکہ میدان پر ایک مثبت مثال بھی قائم کریں۔ ان کی جانب سے بیٹ توڑنے کا عمل ان کی مایوسی کو تو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ یقیناً ایک مثبت رویہ نہیں ہے۔
قبل ازیں، لاہور قلندرز نے راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں راولپنڈی کو 32 رنز سے شکست دی تھی۔ تاہم، اس کامیابی کے بعد ٹیم دوبارہ اپنی سابقہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لاہور قلندرز کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور کھلاڑیوں کو انفرادی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ اگرچہ یہ ایک کرکٹ میچ ہے اور مایوسی ہو سکتی ہے، مگر پیشہ ور کھلاڑیوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔
یہ واقعہ پی ایس ایل کے اس سیزن میں ان گنت دلچسپ لمحات میں سے ایک ہے، اور شائقین اس بات کے منتظر ہیں کہ لاہور قلندرز اپنی کارکردگی کو کس طرح بہتر بناتے ہیں۔
