پاکستانی حکومت کی مہرم کی تعطیلات میں محفوظ انتظامات اور ایران-امریکہ کے امن معاہدے پر وزیر اعظم کی تعریف۔
مورخ ستمبر کے اُس مہرم کے دوران، پنجاب کے چیف مینیجر مریم نواز نے اعلی سطحی اجلاس میں ایڈمنسٹریٹو اور پولیس افسران کو ہدایت دیں کہ وہ خود ميدان میں جاکر تمام انتظامات کی نگرانی کریں۔ انہوں نے تاکید کی کہ عوامی سہولیات اور آئین کے مطابق تمام محافل میں حفاظتی انتظامات کو اولین ترجیح دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام سے فرماٸا کہ وہ ساکت اور امن کا محیط برقرار رکھنے میں گستاخانہ سرگرمیوں سے پرہیز کریں اور اپنے کردار کے باعث کسی بھی قسم کے ٹکراؤ سے بچیں۔ مریم نواز نے مزید واضح فرمایا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بیک گراؤنڈ ٹھنڈک کے لیے کم از کم تین لاکھ کنٹرولڈ آبی پوائنٹس بنائے جائیں تاکہ درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کے باوجود عوام کو پیداوار اور پیاری حرارت سے فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے عہد کیا کہ سبھی رفتار کے راستوں پر واضح سائن بورڈز لگائے جائیں جہاں عملے نہ صرف آسانی سے راستہ دیکھ سکیں بلکہ حکام بھی توانائی میں کسی بھی ممکنہ خطرے کو بروقت سنبھال سکیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے، وہ ہر پولیس افسر کو محاذی عملے میں آن پیکٹ بنیادی تربیتی کورسز سے گذرانے کا حکم دیں۔ اس طریقہ کار سے وہ جانیے گی کہ کسی بھی ممکنہ دہشتگردی تحریک کی بیک کاؤنٹ ڈمبلنگ کو کیسے پھٹایا جائے اور ذمہ داروں کو اپنی صلاحیتوں کو صفائی سے استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے۔ محکمہ کا انصرام ہے کہ لیڑوں کے ساتھ ہائی الٹرا سائنسڈ کنٹرول کی بنیاد پر عوامی شکایات اور ٹریفک کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ اپنا کوریٹ ہیں، انہوں نے کم میدانائی پولیس میں کوڈ کے پیمانے پر بنائے گئے پینک بٹن کی سسٹم کا نفاذ کرواۓ۔ اس سسٹم کی مدد سے مسلح مسلح کاروں کو صرف عجیب اور جلدی کارروائییں بنائی گئی ہیں جس سے چٹکوں کے ساتھ عوام کو سہولت ملے گی۔ اس سسٹم کو مقام پر موجود فیچرز کے ساتھ جڑی ہوئی QR کوڈ کے ذریعے فعال کیا جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو پریشانی اور بچاؤ میں آسانی ہو گا۔ سرکشی کے عملے اور صفائی کے عملے جیسے کیبل پنجاب کی ٹیمیں کام میں لائی جائیں کہ وہ کام کے دوران روٹوں کے چوک ادھار یا رکاوٹوں کو حذف اور محدود کریں۔ ان کا خیال ہے کہ عوام کے دروازوں پر دھلمیہ فعال ہو اور پانی کے ساتھ صفائی کے عمل کا فوری ارتکاب ہو اور رموز اور ریسرچ کی جگہوں کی برقراری پر دھیان دیا جائے۔ مزید یہ کہ وہ عوام کے سامنے یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ حکومت میں ٹریفک کے رہنماؤں کی لاڈمندی قوت اور بنائیاتی قوت کو شاپ، رکھے، اور محفوظ رکھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ، مریم نواز کے لئے عالمی امن کے معاشرت اور کامیاب شراکتیں بھی ایک عظیم کامیابی ہیں۔ ان کی وزیر اعظم شیحاز شریف، فیلڈ مارشل اسیمنیئر، اور زیر وزیر اعظم اشاق در کو خواہش کی جاتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک ذمہ دار نما قدم رکھا ہے۔ ان کی تجزیہ یہی کہ عالمی طور پر پاکستان کا کردار مثال بنچتا ہے جس سے دنیا کو امید ملتی ہے۔ وہ کرتا کہ پاکستان کے عالمی امن کے سفر کا سچا قائد بنے گا اور عالمی اقتصاد اور صلاحیتوں کے لئے ایک جذبہ بنا رہے گا.
مورخ ستمبر کے اُس مہرم کے دوران، پنجاب کے چیف مینیجر مریم نواز نے اعلی سطحی اجلاس میں ایڈمنسٹریٹو اور پولیس افسران کو ہدایت دیں کہ وہ خود ميدان میں جاکر تمام انتظامات کی نگرانی کریں۔ انہوں نے تاکید کی کہ عوامی سہولیات اور آئین کے مطابق تمام محافل میں حفاظتی انتظامات کو اولین ترجیح دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام سے فرماٸا کہ وہ ساکت اور امن کا محیط برقرار رکھنے میں گستاخانہ سرگرمیوں سے پرہیز کریں اور اپنے کردار کے باعث کسی بھی قسم کے ٹکراؤ سے بچیں۔ مریم نواز نے مزید واضح فرمایا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بیک گراؤنڈ ٹھنڈک کے لیے کم از کم تین لاکھ کنٹرولڈ آبی پوائنٹس بنائے جائیں تاکہ درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کے باوجود عوام کو پیداوار اور پیاری حرارت سے فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے عہد کیا کہ سبھی رفتار کے راستوں پر واضح سائن بورڈز لگائے جائیں جہاں عملے نہ صرف آسانی سے راستہ دیکھ سکیں بلکہ حکام بھی توانائی میں کسی بھی ممکنہ خطرے کو بروقت سنبھال سکیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے، وہ ہر پولیس افسر کو محاذی عملے میں آن پیکٹ بنیادی تربیتی کورسز سے گذرانے کا حکم دیں۔ اس طریقہ کار سے وہ جانیے گی کہ کسی بھی ممکنہ دہشتگردی تحریک کی بیک کاؤنٹ ڈمبلنگ کو کیسے پھٹایا جائے اور ذمہ داروں کو اپنی صلاحیتوں کو صفائی سے استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے۔ محکمہ کا انصرام ہے کہ لیڑوں کے ساتھ ہائی الٹرا سائنسڈ کنٹرول کی بنیاد پر عوامی شکایات اور ٹریفک کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ اپنا کوریٹ ہیں، انہوں نے کم میدانائی پولیس میں کوڈ کے پیمانے پر بنائے گئے پینک بٹن کی سسٹم کا نفاذ کرواۓ۔ اس سسٹم کی مدد سے مسلح مسلح کاروں کو صرف عجیب اور جلدی کارروائییں بنائی گئی ہیں جس سے چٹکوں کے ساتھ عوام کو سہولت ملے گی۔ اس سسٹم کو مقام پر موجود فیچرز کے ساتھ جڑی ہوئی QR کوڈ کے ذریعے فعال کیا جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو پریشانی اور بچاؤ میں آسانی ہو گا۔ سرکشی کے عملے اور صفائی کے عملے جیسے کیبل پنجاب کی ٹیمیں کام میں لائی جائیں کہ وہ کام کے دوران روٹوں کے چوک ادھار یا رکاوٹوں کو حذف اور محدود کریں۔ ان کا خیال ہے کہ عوام کے دروازوں پر دھلمیہ فعال ہو اور پانی کے ساتھ صفائی کے عمل کا فوری ارتکاب ہو اور رموز اور ریسرچ کی جگہوں کی برقراری پر دھیان دیا جائے۔ مزید یہ کہ وہ عوام کے سامنے یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ حکومت میں ٹریفک کے رہنماؤں کی لاڈمندی قوت اور بنائیاتی قوت کو شاپ، رکھے، اور محفوظ رکھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ، مریم نواز کے لئے عالمی امن کے معاشرت اور کامیاب شراکتیں بھی ایک عظیم کامیابی ہیں۔ ان کی وزیر اعظم شیحاز شریف، فیلڈ مارشل اسیمنیئر، اور زیر وزیر اعظم اشاق در کو خواہش کی جاتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک ذمہ دار نما قدم رکھا ہے۔ ان کی تجزیہ یہی کہ عالمی طور پر پاکستان کا کردار مثال بنچتا ہے جس سے دنیا کو امید ملتی ہے۔ وہ کرتا کہ پاکستان کے عالمی امن کے سفر کا سچا قائد بنے گا اور عالمی اقتصاد اور صلاحیتوں کے لئے ایک جذبہ بنا رہے گا
محرم محافل سکیورٹی پاکستان دونیا