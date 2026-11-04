شاہ رخ خان کی فلم کنگ کا 665 کروڑ کا پری ریلیز کاروبار اور باکس آفس ہدف
شاہ رخ خان کی فلم کنگ نے ریلیز سے پہلے 665 کروڑ روپے کا بزنس حاصل کیا ہے جبکہ مجموعی لاگت 550 کروڑ تک پہنچنے کا اندازہ ہے۔
شاہ رخ خان کی اگلی فلم کنگ نے سینما گھروں میں نمائش کے آغاز سے پہلے ہی متعدد کاروباری معاہدوں کے ذریعے تقریباً 665 کروڑ روپے کا پری ریلیز بزنس حاصل کر لیا ہے۔ اس قابل ذکر رقم کے باوجود فلم کی پروڈکشن لاگت پوری کرنے کے لیے باکس آفس پر ایک انتہائی بلند ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہدایت کار سدھارتھ آنند کی یہ فلم 24 دسمبر 2026 کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔
کاروباری معاہدوں کی تفصیلات اور حقوق کی فروخت
پنک ولا کی رپورٹ کے مطابق فارسل فلمز نے بیرونِ ملک ڈسٹری بیوشن حقوق مبینہ طور پر 175 کروڑ روپے کی کم از کم گارنٹی پر حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی ڈسٹری بیوشن حقوق پین مرودھر کو 250 کروڑ روپے میں فروخت کیے گئے۔Also read\u0645\u0644\u06a9 \u0645\u06cc\u06ba \u06a9\u0648\u0631\u0648\u0646\u0627 \u0648\u0627\u0626\u0631\u0633 \u0633\u06d2 \u0645\u0632\u06cc\u062f 2 \u06c1\u0632\u0627\u0631 738 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0645\u062a\u0627\u062b\u0631\u060c 36 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u06a9\u0631 \u06af\u0626\u06d2
ڈیجیٹل حقوق کے معاملے میں نیٹ فلکس نے فلم کے لیے 150 کروڑ روپے ادا کیے ہیں۔ سیٹلائٹ حقوق سے 25 کروڑ روپے اور میوزک حقوق سے 65 کروڑ روپے حاصل ہوئے ہیں۔ ان تمام معاہدوں کو ملا کر پری ریلیز کاروبار کا کل تخمینہ 665 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔
لاگت میں اضافہ اور مالی اہداف کا تعین
فلم کا ابتدائی بجٹ 300 کروڑ روپے بتایا گیا تھا لیکن ساکنلک کی رپورٹس کے مطابق پروڈکشن لاگت بڑھ کر تقریباً 400 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹنگ اور تشہیر پر لگ بھگ 50 کروڑ روپے خرچ ہونے کا اندازہ ہے۔
شاہ رخ خان کی فیس سمیت مجموعی لاگت تقریباً 550 کروڑ روپے تک پہنچنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ پروڈیوسرز اور ڈسٹری بیوٹرز کے مالی اہداف پورے کرنے کے لیے فلم کو دنیا بھر کے باکس آفس سے کم از کم 800 کروڑ روپے کمانے ہوں گے۔
دور دراز کے معاہدے اور مستقبل کا منظر نامہ
اسٹریمنگ معاہدے کی حتمی رقم فلم کی سینما گھروں میں کارکردگی سے مشروط ہو سکتی ہے۔ یہ اعداد و شمار ذرائع ابلاغ کی رپورٹس پر مبنی ہیں اور انہیں حتمی سرکاری مالیاتی اعداد و شمار نہیں سمجھنا چاہیے۔
فلم کنگ 2023 کی کامیاب فلم پٹھان کے بعد شاہ رخ خان اور سدھارتھ آنند کا دوسرا بڑا اشتراک ہے۔ یہ ڈنکی کے بعد تین سال سے زیادہ عرصے میں شاہ رخ خان کی پہلی سینما ریلیز بھی ہوگی۔
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