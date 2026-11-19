شاہ رخ خان عالمی سطح پر 92ویں عظیم ترین فلمی ستارے کا اعزاز حاصل کرلیے
امریکی جریدے ورائٹی کی 100 عظیم ترین فلمی ستاروں کی فہرست میں شاہ رخ خان 92ویں نمبر پر شامل ہوئے ہیں جو کہ فہرست میں شرکت کرنے والے واحد بھارتی اداکار ہیں۔
امریکی معروف فلمی جریدے ورائٹی نے دنیا کے سب سے عظیم ترین فلمی ستاروں کی اپنی سالانہ فہرست جاری کر دی ہے جس میں بالی وڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان نے نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس شاندار فہرست میں 61 سالہ اداکار 92ویں نمبر پر فائز ہیں اور وہ اس لسٹ میں شامل ہونے والے واحد بھارتی اداکار ہیں جنہیں یہ بین الاقوامی اعزاز دیا گیا ہے۔
وائراٹی کی فہرست میں شاہ رخ خان کی خاص حیثیت
جریدے ورائٹی نے اپنی رپورٹ میں شاہ رخ خان کو بالی وڈ سنیما کا دیو قامت ستارہ قرار دیا ہے۔ تحریر میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ شاہ رخ خان کا شمار بھارت کے آخری سپر اسٹارز میں ہوتا ہے جو آج بھی اپنی مقبولیت اور فلمی بادشاہت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بھارت میں ان کے مداح انہیں کنگ خان کے نام سے جانتے ہیں۔Also readسوتھ افریقہ نے بنگلا دیش کو نو وکٹ سے ہرا کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی
ورائٹی کی رپورٹ میں ان کے فلمی سفر کی کامیابیوں کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ جانی مانے گئے اداکار کی جاندار اداکاری، بھرپور شخصیت، ڈرامائی صلاحیتوں اور مزاحیہ انداز نے انہیں مختلف ادوار میں مقبولیت کی بلندیوں پر برقرار رکھا ہے۔
کارناموں اور اہم فلموں کا تفصیلی جائزہ
جریدے نے شاہ رخ خان کے کیریئر کی اہم فلموں کا ذکر کرتے ہوئے بازی گر اور ڈر کو ان کے کیریئر کی سنگ میل فلمیں قرار دیا ہے۔ ان دونوں فلموں نے انہیں ایک منفرد انداز میں متعارف کرایا اور بعد ازاں دل والے دلہنیا لے جائیں گے اور دیوداس نے انہیں رومانوی ہیرو کے طور پر دنیا بھر میں شہرت دلائی۔
اس فہرست میں ابتدائی دس پوزیشنز حاصل کرنے والے فنکاروں کی فہرست بھی شامل ہے جس میں مارلن منرو، ہمفری بوگارٹ، چارلی چپلن، جیک نکلسن، کیتھرین ہیپ برن، سڈنی پوئٹیئر، مارلن برانڈو، ٹام کروز، توشیرو میفونے اور باربرا اسٹریسینڈ شامل ہیں۔
آئندہ پروجیکٹس اور فلمنگ کی تفصیلات
شاہ رخ خان کی آئندہ فلمی مصروفیات میں ایکشن فلم کنگ شامل ہے جو کہ 24 دسمبر 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے۔ یہ فلم خاص اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کے ذریعے ان کی بیٹی سہانا خان بھی بڑے پردے پر اپنا ڈیبیو کریں گی۔
فلم کنگ میں دیپیکا پڈوکون، ابھیشیک بچن اور رانی مکھرجی سمیت دیگر معروف فنکار بھی اہم کرداروں میں دکھائی دیں گے۔ یہ فلم شاہ رخ خان اور سہانا خان کے ساتھ ساتھ دیگر اسٹارز کے مشترکہ پروجیکٹ کے طور پر بھی تاریخ میں اہم مقام رکھے گی۔
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