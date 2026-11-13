شاہ رخ خان کی شارخز ریزیڈنسز لانچنگ اور بچپن کے گھر کے خواب
شاہ رخ خان نے دبئی میں شارخز ریزیڈنسز کی لانچنگ تقریب میں اپنے بچپن کے گھر نہ ہونے کے احساس اور نئی رہائشی منصوبے کی تفصیلات شیئر کیں۔
بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان نے 11 نومبر کو دبئی میں منعقدہ ڈینیوب پراپرٹیز کے نئے رہائشی منصوبے کی رونمائی میں شرکت کی اور اپنے ذاتی جذباتی تجربات کا اشتراک کیا۔ یہ تقریب کوکا کولا ایرینا دبئی میں منعقد ہوئی جہاں شاہ رخ خان نے اپنے بچپن میں اپنا گھر نہ ہونے کے احساس پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی کی ان محرومیوں کی وجہ سے آج بھی وہ کسی بھی شہر میں جانے پر یہ خیال ذہن میں لاتے ہیں کہ وہاں اپنا گھر خرید لیں۔
شارخز ریزیڈنسز کی لانچنگ اور مرکزی تفصیلات
دبئی میری ٹائم سٹی میں واقع شارخز ریزیڈنسز کے نام سے نئے لگژری رہائشی منصوبے کی رونمائی کے سلسلے میں شاہ رخ خان مرکزی مہمان تھے۔ اس موقع پر ان کی اہلیہ گوری خان، ماہیپ کپور اور بھاونا پانڈے بھی موجود تھیں۔ تقریب کی میزبانی شاہ رخ خان کے قریبی دوست اور فلم ساز کرن جوہر نے کی جنہوں نے پروگرام کو کافی ود کرن کے انداز میں پیش کیا۔ اس دوران تیز رفتار سوالات اور مزاحیہ گفتگو نے تقریب کو ایک پراپرٹی لانچنگ سے ہٹ کر ایک تفریحی شو کی شکل دی۔Also readلیٹن میں کیفے ارشد خان چائوالا کی چوتھی شاخ کا افتتاح
گھر کی اہمیت اور گوری خان کا کردار
شاہ رخ خان نے گھر کو محض ایک عمارت نہ سمجھتے ہوئے اسے انسان کی شناخت اور جذبات کا مرکز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کی اصل قدر اس کی قیمت سے نہیں بلکہ وہ تحفظ اور اپنائیت سے ہوتی ہے جو وہاں رہنے والوں کو ملتی ہے۔ گھر کے ڈیزائن اور تیاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے گوری خان نے ذکر کیا کہ ممبئی کے سمندر کنارے واقع ان کے مشہور گھر منت کے ڈیزائن میں انہیں نسبتاً آسانی ہوئی کیونکہ خاندان کے ارکان ان کے انتخاب سے ہمیشہ اتفاق کرتے ہیں۔
فلم کنگ اور مالی فیصلوں کی حقیقت
تقریب کے دوران شاہ رخ خان نے اپنی آنے والی فلم کنگ کے نئے گانے پر اسٹیج پر رقص کرکے حاضرین کو پرجوش کیا۔ انہوں نے ممبئی میں منت خریدنے کے اپنے فیصلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مالی اعتبار سے شاید سب سے زیادہ عملی انتخاب نہ تھا لیکن کچھ فیصلے دل کی آواز پر کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بچے انہیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ دنیا کے ہر شہر میں گھر نہیں بنا سکتے لیکن بڑے خواب دیکھنے اور خود پر بھروسا کرنے کی ضرورت ہے۔
ڈینیوب پراپرٹیز اور مستقبل کے منصوبے
یہ منصوبہ ڈینیوب پراپرٹیز کے بانی رضوان ساجن اور شاہ رخ خان کے درمیان مشترکہ کوشش کا نتیجہ ہے جس سے قبل بھی ایک کمرشل ٹاور کے حوالے سے ان کا اشتراک رہا ہے۔ شاہ رخ خان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں لوگ ان کے نام سے منسوب رہائشی منصوبے میں گھر خریدیں گے تو یہ ان کے لیے انتہائی قابل احترام احساس ہوگا۔ انہوں نے گھر خریدنے والوں کو یہ مشورہ دیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور پورے دل سے چاہیں تو وہ ضرور حاصل کریں گے۔
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