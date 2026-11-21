شایان بشیر اور راشد بھٹی نے پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد سے استعفیٰ دے دیا
پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شایان بشیر اور لاہور لیبر ونگ کے صدر راشد بھٹی نے پارٹی اور تحریک تحفظ آئین سے استعفیٰ دے کر سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت ختم کر دی۔
پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) کے سینئر رہنما شایان بشیر اور لاہور لیبر ونگ کے صدر محمد راشد بھٹی نے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو کر پارٹی اور اپوزیشن اتحاد سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اہم فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کو پنجاب میں ایک بڑی سیاسی و انتظامی دھچکا لگا ہے، جس سے پارٹی کی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
سیاسی حلقوں میں شدید دھچکا
شایان بشیر اور راشد بھٹی کے استعفیٰ کے بعد پارٹی انتظامیہ اور اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان پنجاب دونوں ہی اپنی قیادت میں ایک اہم تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں رہنماؤں کے جانی پہچانی سیاسی چہروں کو چھوڑنے سے پارٹی کی مقامی سطح پر اپیل پر اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔Also readAraghchi: China, Russia Oppose Iran Nuclear Doctrine Changes
شایان بشیر کا ویڈیو بیان
ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان پنجاب شایان بشیر نے ایک ویڈیو پیغام میں واضح کیا کہ آج کے بعد ان کا پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئین و قانون کا احترام کرتے ہیں اور اب کسی بھی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے جو آئین و قانون کے خلاف ہو۔
راشد بھٹی کا الگ اعلان
اسی طرح لاہور لیبر ونگ کے صدر محمد راشد بھٹی نے ایک الگ ویڈیو پیغام میں اپنے عہدے سے دستبردار ہونے اور پی ٹی آئی سے مکمل لاتعلقی کا اعلان کیا۔ انہوں نے بھی شایان بشیر کی طرح اپنی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کرنے کی تصدیق کی ہے۔
کاروباری توجہ کی طرف رجحان
شایان بشیر نے اپنے بیان میں یہ بھی واضح کیا کہ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار پر مناسب توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ صرف اپنے کاروبار پر توجہ مرکوز کریں گے اور مستقبل میں کسی بھی سیاسی مہم میں شمولیت نہیں لیں گے۔
پارٹی کی حوصلہ شکنی کا اثر
پنجاب میں پی ٹی آئی کی یہ کمزور دکھائی دے رہی ہے، جہاں سینئر رہنماؤں کا باہر نکلنا پارٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ شایان بشیر اور راشد بھٹی جیسے کثیر تجربہ کار رہنماؤں کے جانے سے پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے میں خلل پڑنے کا امکان ہے۔
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