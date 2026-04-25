شجاع آباد میں نو جوڑوں کی اجتماعی شادی، سوشل میڈیا پر پذیرائی

شجاع آباد میں ایک ہی خاندان کے نو نوجوانوں نے نو لڑکیوں سے بیک وقت شادی کی، جس نے سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی حاصل کی۔ دولہاوں نے دہیج قبول کرنے سے انکار کردیا اور شادی کو سادگی سے منعقد کیا۔
اسلام آباد میں لاک ڈاؤن داخلہ کے وزیر کے احکامات پر نرم کردیا گیا۔ دوسری جانب، شجاع آباد میں ایک ہی خاندان کے نو نوجوانوں کی نو معصوم لڑکیوں سے اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس نے سوشل میڈیا پر وسیع توجہ حاصل کی۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، یہ تقریب مذہبی روایات کی پاسداری اور جان بوجھ کر سادگی کے ساتھ منعقد کی گئی۔ دولہاوں کے خاندانوں نے مبینہ طور پر دہیج قبول کرنے سے انکار کردیا۔ دولہاوں کی شناخت محمد کاشف، محمد عاصم، محمد امین، محمد نعیم، محمد نوید، محمد رشید، محمد بلال، محمد شہباز اور محمد علی کے نام سے ہوئی ہے۔ انہوں نے باہمی مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ دلہنوں کے خاندانوں پر کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ تقریب میں نو بیک وقت شادی وں کے ساتھ ساتھ ایک ہی اجتماعی استقبالیہ بھی شامل تھا جو اسی دن منعقد ہوا۔ اس طرز کی تقریب نے رشتہ داروں اور مہمانوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ گواہوں نے جشن کے مناظر کے ساتھ ساتھ جذباتی لمحات کی بھی وضاحت کی، کیونکہ اجتماعی تقریب کا پیمانہ حاضرین اور راہگیروں دونوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ خاندان کے افراد نے بتایا کہ اس کا مقصد کوئی ریکارڈ قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ شادی وں کو ضرورت سے زیادہ مالی دباؤ کے بغیر انجام دیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اگر شادی کی تقریبات کو آسان بنایا جائے تو مالی رکاوٹوں کی وجہ سے کوئی بیٹی غیر شادی شدہ نہیں رہے گی۔ یہ تقریب تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی، جہاں صارفین نے دولہاوں کے فیصلے کی تعریف کی اور بہت سے لوگوں نے انہیں مہنگی شادی کی روایات کو چیلنج کرنے کے لیے 'ہیرو' قرار دیا۔ اس تقریب نے معاشرے میں ایک نئی لہر پیدا کردی ہے، جہاں شادی کو ایک سادہ اور قابل رسائی تقریب بنانے کی وکالت کی جارہی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روایات کو بدلنا ممکن ہے اور شادی کو صرف ایک مالی بوجھ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ دولہاوں کے اس اقدام کو سراہا جارہا ہے کیونکہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ محبت اور احترام کے رشتے کو مالی وسائل سے بالاتر رکھا جاسکتا ہے۔ یہ تقریب نہ صرف ان نو جوڑوں کے لیے ایک یادگار لمحہ تھا بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ شادی کو آسان اور خوشگوار بنایا جاسکتا ہے۔ اس تقریب میں شرکت کرنے والے افراد نے دولہاوں کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ اقدام دیگر لوگوں کو بھی اسی راستے پر چلنے کے لیے प्रेरित کرے گا۔ شجاع آباد میں منعقد ہونے والی اس اجتماعی شادی کی تقریب نے ثابت کردیا ہے کہ سادگی اور مذہبی روایات کا احترام کرتے ہوئے بھی ایک شاندار اور یادگار تقریب منعقد کی جاسکتی ہے۔ یہ تقریب ایک مثال ہے کہ جب لوگ مل کر کام کریں اور ایک مثبت تبدیلی لانے کا عزم کریں تو وہ معاشرے میں ایک بڑا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس تقریب نے یہ بھی واضح کردیا ہے کہ شادی کو صرف ایک رسم نہیں سمجھا جانا چاہیے بلکہ یہ دو خاندانوں اور دو دلوں کے درمیان ایک مقدس رشتہ ہے جس کی قدر کی جانی چاہیے.
اسلام آباد میں لاک ڈاؤن داخلہ کے وزیر کے احکامات پر نرم کردیا گیا۔ دوسری جانب، شجاع آباد میں ایک ہی خاندان کے نو نوجوانوں کی نو معصوم لڑکیوں سے اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس نے سوشل میڈیا پر وسیع توجہ حاصل کی۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، یہ تقریب مذہبی روایات کی پاسداری اور جان بوجھ کر سادگی کے ساتھ منعقد کی گئی۔ دولہاوں کے خاندانوں نے مبینہ طور پر دہیج قبول کرنے سے انکار کردیا۔ دولہاوں کی شناخت محمد کاشف، محمد عاصم، محمد امین، محمد نعیم، محمد نوید، محمد رشید، محمد بلال، محمد شہباز اور محمد علی کے نام سے ہوئی ہے۔ انہوں نے باہمی مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ دلہنوں کے خاندانوں پر کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ تقریب میں نو بیک وقت شادیوں کے ساتھ ساتھ ایک ہی اجتماعی استقبالیہ بھی شامل تھا جو اسی دن منعقد ہوا۔ اس طرز کی تقریب نے رشتہ داروں اور مہمانوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ گواہوں نے جشن کے مناظر کے ساتھ ساتھ جذباتی لمحات کی بھی وضاحت کی، کیونکہ اجتماعی تقریب کا پیمانہ حاضرین اور راہگیروں دونوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ خاندان کے افراد نے بتایا کہ اس کا مقصد کوئی ریکارڈ قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ شادیوں کو ضرورت سے زیادہ مالی دباؤ کے بغیر انجام دیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اگر شادی کی تقریبات کو آسان بنایا جائے تو مالی رکاوٹوں کی وجہ سے کوئی بیٹی غیر شادی شدہ نہیں رہے گی۔ یہ تقریب تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی، جہاں صارفین نے دولہاوں کے فیصلے کی تعریف کی اور بہت سے لوگوں نے انہیں مہنگی شادی کی روایات کو چیلنج کرنے کے لیے 'ہیرو' قرار دیا۔ اس تقریب نے معاشرے میں ایک نئی لہر پیدا کردی ہے، جہاں شادی کو ایک سادہ اور قابل رسائی تقریب بنانے کی وکالت کی جارہی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روایات کو بدلنا ممکن ہے اور شادی کو صرف ایک مالی بوجھ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ دولہاوں کے اس اقدام کو سراہا جارہا ہے کیونکہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ محبت اور احترام کے رشتے کو مالی وسائل سے بالاتر رکھا جاسکتا ہے۔ یہ تقریب نہ صرف ان نو جوڑوں کے لیے ایک یادگار لمحہ تھا بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ شادی کو آسان اور خوشگوار بنایا جاسکتا ہے۔ اس تقریب میں شرکت کرنے والے افراد نے دولہاوں کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ اقدام دیگر لوگوں کو بھی اسی راستے پر چلنے کے لیے प्रेरित کرے گا۔ شجاع آباد میں منعقد ہونے والی اس اجتماعی شادی کی تقریب نے ثابت کردیا ہے کہ سادگی اور مذہبی روایات کا احترام کرتے ہوئے بھی ایک شاندار اور یادگار تقریب منعقد کی جاسکتی ہے۔ یہ تقریب ایک مثال ہے کہ جب لوگ مل کر کام کریں اور ایک مثبت تبدیلی لانے کا عزم کریں تو وہ معاشرے میں ایک بڑا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس تقریب نے یہ بھی واضح کردیا ہے کہ شادی کو صرف ایک رسم نہیں سمجھا جانا چاہیے بلکہ یہ دو خاندانوں اور دو دلوں کے درمیان ایک مقدس رشتہ ہے جس کی قدر کی جانی چاہیے
