شدید گرمی میں سرخ پیاز کے حیرت انگیز طبی فوائد اور استعمال

ماہرینِ غذائیت کے مطابق سرخ پیاز گرمی کی شدت، پانی کی کمی اور ہائیڈریشن کے مسائل کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ نظام ہضم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
موسم گرما میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور شدید گرمی کی لہر وں کے باعث انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے میں ماہرینِ غذائیت نے سرخ پیاز کے استعمال کو ایک بہترین اور فائدہ مند حل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سفید یا گلابی پیاز کے مقابلے میں سرخ پیاز میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انسانی جسم کو گرمی کے شدید دباؤ اور پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن سے نمٹنے میں زیادہ مدد فراہم کرتی ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق سرخ پیاز میں وافر مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس، فلیوونوئیڈز اور ضروری معدنیات موجود ہوتے ہیں، اور اس میں پانی کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تمام اجزاء شدید گرمی کے دوران پسینے کے ذریعے خارج ہونے والے نمکیات اور سیال مادوں کی کمی کو پورا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، جس سے جسم میں توازن برقرار رہتا ہے۔ طبی ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب درجہ حرارت حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسانی جسم میں مختلف قسم کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، جن میں شدید پسینہ آنا، چکر آنا، سر میں درد، متلی اور شدید جسمانی کمزوری شامل ہیں۔ سرخ پیاز اپنی قدرتی ٹھنڈک اور ہائیڈریشن کی خصوصیات کی وجہ سے ان اثرات کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، غذائیت دانوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سرخ پیاز کا استعمال نہ صرف جسم میں پانی کے توازن کو برقرار رکھتا ہے بلکہ نظامِ ہضم کو بھی بہتر بناتا ہے اور آنتوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر سرخ پیاز کو کچا کھایا جائے، خاص طور پر سلاد کی شکل میں، تو یہ معدے میں گیس اور پھولنے کے احساس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور معدے میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے، جو کہ مجموعی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک حالیہ طبی تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سرخ پیاز میں موجود قدرتی مرکبات خون کی گردش کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے شدید گرمی کی وجہ سے بڑھنے والے بلڈ پریشر اور دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تاہم، ماہرینِ غذائیت نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ سرخ پیاز کو محض ایک معاون غذا کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے اور اسے ہیٹ اسٹروک یا لو لگنے کا مکمل علاج تصور نہیں کرنا چاہیے۔ شدید طبی حالت کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں سرخ پیاز کو سلاد، دہی، رائتے یا گھر میں تیار کردہ چٹنیوں میں شامل کر کے استعمال کرنے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ اس کے فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہر انسان کی جسمانی ساخت مختلف ہوتی ہے، اس لیے کچھ لوگوں کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ وہ افراد جو تیزابیت، معدے کی حساسیت یا آنتوں کے مخصوص مسائل کا شکار ہیں، انہیں سرخ پیاز کا استعمال اعتدال میں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی جلن یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجموعی طور پر، سرخ پیاز گرمی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ایک سستا اور قدرتی ذریعہ ہے جو ہماری روزمرہ کی خوراک کا حصہ بن کر ہمیں تندرست رکھ سکتا ہے۔ شدید گرمی میں خود کو ہائیڈریٹ رکھنا اور ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا جو جسم کو ٹھنڈک پہنچائیں، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور سرخ پیاز اس سلسلے میں ایک بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے.
