شرجیل میمن کا نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے سخت موقف
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے نئے صوبوں کے معاملے پر اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اور سیاسی تقاریر میں نہیں۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ملک میں نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے جاری بحث پر واضح اور مستحکم ردعمل دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ریاستی حدود میں تبدیلی جیسی سنگین حیثیت رکھنے والی باتوں کو سیاسی تقاریر، سڑکوں پر ہونے والے احتجاج یا ٹیلی ویژن ٹاک شوز کا موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا مؤقف ہے کہ ایسے اہم ریاستی فیصلوں کے لیے ملک میں قانونی اور آئینی حوالہ جات موجود ہیں، جن میں سب سے اہم اور بااثر فورم پارلیمنٹ ہے، جسے ہی حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار درکار ہے۔
آئینی فریم ورک اور پارلیمانی اہمیت
نجی ٹیلی ویژن چینل کو دیے گئے انٹرویو میں شرجیل انعام میمن نے اپنی بات کو مزید مستحکم کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ اسمبلی نے اب تک دس مرتبہ ایسی قراردادیں منظور کر رکھی ہیں جو صوبے کی تقسیم کے خلاف ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ اگر ایوانوں میں منظور ہونے والی ایسی قراردادوں کی کوئی اہمیت یا وزن نہیں ہے، تو پھر جمہوری نظام کے تحت منتخب اراکین اسمبلی میں بیٹھنے اور کام کرنے کا بنیادی جواز ہی کیا رہ جاتا ہے؟Also readBrad Pitt and Angelina Jolie resolve legal battle over Château Miraval
سیاسی رہنماؤں سے واضح موقف کی اپیل
پاپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سندھ کی حکومت میں اہم ذمہ داریاں نبھانے والے وزیر شرجیل انعام میمن نے دیگر سیاسی جماعتوں کے سامنے ایک خاص ذمہ داری عائد کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تقسیم یا نئے صوبوں بنانے کے حوالے سے کسی بھی حتمی قدم کو پارلیمانی فورم پر لانا لازمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے معاملات پر فیصلے صرف اور صرف پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہئیں، کیونکہ یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں آئینی اور جمہوری اصولوں کے تحت تمام متعلقہ فریقین کی آواز سنی جا سکتی ہے اور فیصلہ سازی عمل میں آتی ہے۔
مسلم لیگ ن سے دوٹوک موقف کا مطالبہ
اس موقع پر شرجیل انعام میمن نے خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ (ن) سے براہ راست اپیل کی کہ وہ نئے صوبوں کے معاملے پر اپنا واضح، دوٹوک اور غیر مبہم موقف عام公众 کے سامنے لائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی اکائیوں کی تقسیم یا توسیع جیسے حساس معاملات پر کسی بھی جماعت کا واضح موقف ہونا ضروری ہے تاکہ عوام کو یہ یقین ہو سکے کہ کوئی بھی فیصلہ چھپی ہوئی تقاریر یا میڈیا کی افواہوں کی بجائے رسمی اور آئینی راستے سے طے پائے گا، جس سے ملک میں استحکام برقرار رہے گا۔
جمہوری اقدار اور پارلیمنٹ کا کردار
وزیر شرجیل انعام میمن کے ان بیانات کا مرکزی نکتہ یہ تھا کہ جمہوری نظام میں عوامی نمائندوں کے فیصلے ہی ریاستی پالیسیوں کی حتمی شکل دیتے ہیں، نہ کہ میڈیا پر چلنے والی بحثیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے کی تقسیم کے خلاف سندھ اسمبلی کی دس قراردادیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ صوبائی حکومت اور اس کے عوام اس بات کے سخت مخالف ہیں کہ کسی بھی غیر آئینی یا غیر پارلیمانی طریقے سے ایسا فیصلہ کیا جائے۔
آنے والے اقدامات اور مستقبل کا رخ
اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ اب تک جو بحثیں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہوئی ہیں، وہ ریاستی سطح پر کوئی حتمی حیثیت نہیں رکھتیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اگر نئے صوبوں کے حوالے سے کوئی عملی اقدام سامنے لانا ہے، تو وہ سب سے پہلے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں متعارف کروایا جائے، جہاں اس پر مکمل بحث ہو سکے اور پھر آئینی دفعات کے تحت آگے بڑھا جائے، تاکہ ملک میں سیاسی وفاق کے اصولوں کی پاسداری یقینی بنائی جا سکے۔
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