سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے گلگت کے الیکشن کے دوران بے ادب زبان کی مذمت کرتے ہوئے سندھ کے کئی اہم ترقیاتی منصوبوں، صحت اور توانائی کے اقدامات کی وضاحت کی۔
سندھ کے سینئر وزیر برائے لوکل گورنمنٹ اور سیر و تفریح، شرجیل انعام میمن نے حال ہی میں جاری پریس کانفرنس میں متعدد اہم امور پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے سب سے پہلے گلگت‑بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے{کسی بھی قسم کی نامناسب زبان اور بے ادبی} کی سختی سے مذمت کی اور واضح کیا کہ سیاسی جدوجہد میں شائستہ گفت و شنید کا رداس برقرار رہنا ضروری ہے۔ میمن نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس علاقہ میں کی جانے والی الیکشن کی جدوجہد کو "کلین سوئپ" کے طور پر پیش کرے گی اور دیگر جماعتوں کے جلسے صرف کارنر میٹنگز تک محدود رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وفاق کے چند وزراء پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایسے ترقیاتی منصوبے عوام کو پیش کیے جو الیکشن کمیشن کے ضابطے کی واضح خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان بیانات کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلگت کے کچھ سیاسی عناصر کی استعمال شدہغیر مہذب زبان کو "شرمناک" قرار دیا اور اس پر شدید تنقید کی۔ اس کے بعد میمن نے سندھ کے جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈ لائن منصوبے پر دن رات بلا توقف کام جاری ہے اور خود بھی اس کا متعدد دورہ کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جولائی کے آخر تک یونیورسٹی روڈ کو مخلوط ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا اور اس دوران شاہراہِ بھٹو کی نئی راہ رفتا شہریوں کو بڑے پیمانے پر سہولت فراہم کرے گی۔ انہوں نے اس نئی شاہراہ کو "اسٹیٹ آف دی آرٹ" منصوبہ قرار دیا اور اس پر سیکیورٹی کے اضافے اور بنیادی سہولیات کے مکمل اسٹرکچر کی وضاحت کی۔ مزید براں، کراچی میں زیرِ تعمیر متعدد پل اور انڈر پاسز کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی، جس کا مقصد شہر کی ٹریفک کا بوجھ کم کرنا اور ہیوی ٹریفک کے لیے ناردرن بائی پاس پر خصوصی ٹرمینلز کی تعمیر ہے۔ میمن نے بتایا کہ اس اقدام کے نتیجے میں شہر میں داخل ہونے والی بھاری ٹریفک کا بہاؤ نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ صحت، توانائی اور رہائش کے شعبوں میں بھی میمن نے اہم اعلانات کیے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں موجود صحت کا بنیادی نظام ملک کا سب سے بڑا ہے اور گمبt کی گمسی اسپتال سمیت متعدد ہسپتال مفت طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، جس سے ساری ملک کے مریض فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سینئر وزیر نے مزید بتایا کہ تھر میں جاری کوئلے کے منصوبوں پر ایک ارب امریکی ڈالر کے اخراجات سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے جو پورے قومی معاشے کو فائدہ پہنچا رہی ہے.
سندھ کے سینئر وزیر برائے لوکل گورنمنٹ اور سیر و تفریح، شرجیل انعام میمن نے حال ہی میں جاری پریس کانفرنس میں متعدد اہم امور پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے سب سے پہلے گلگت‑بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے{کسی بھی قسم کی نامناسب زبان اور بے ادبی} کی سختی سے مذمت کی اور واضح کیا کہ سیاسی جدوجہد میں شائستہ گفت و شنید کا رداس برقرار رہنا ضروری ہے۔ میمن نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس علاقہ میں کی جانے والی الیکشن کی جدوجہد کو "کلین سوئپ" کے طور پر پیش کرے گی اور دیگر جماعتوں کے جلسے صرف کارنر میٹنگز تک محدود رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وفاق کے چند وزراء پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایسے ترقیاتی منصوبے عوام کو پیش کیے جو الیکشن کمیشن کے ضابطے کی واضح خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان بیانات کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلگت کے کچھ سیاسی عناصر کی استعمال شدہغیر مہذب زبان کو "شرمناک" قرار دیا اور اس پر شدید تنقید کی۔ اس کے بعد میمن نے سندھ کے جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈ لائن منصوبے پر دن رات بلا توقف کام جاری ہے اور خود بھی اس کا متعدد دورہ کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جولائی کے آخر تک یونیورسٹی روڈ کو مخلوط ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا اور اس دوران شاہراہِ بھٹو کی نئی راہ رفتا شہریوں کو بڑے پیمانے پر سہولت فراہم کرے گی۔ انہوں نے اس نئی شاہراہ کو "اسٹیٹ آف دی آرٹ" منصوبہ قرار دیا اور اس پر سیکیورٹی کے اضافے اور بنیادی سہولیات کے مکمل اسٹرکچر کی وضاحت کی۔ مزید براں، کراچی میں زیرِ تعمیر متعدد پل اور انڈر پاسز کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی، جس کا مقصد شہر کی ٹریفک کا بوجھ کم کرنا اور ہیوی ٹریفک کے لیے ناردرن بائی پاس پر خصوصی ٹرمینلز کی تعمیر ہے۔ میمن نے بتایا کہ اس اقدام کے نتیجے میں شہر میں داخل ہونے والی بھاری ٹریفک کا بہاؤ نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ صحت، توانائی اور رہائش کے شعبوں میں بھی میمن نے اہم اعلانات کیے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں موجود صحت کا بنیادی نظام ملک کا سب سے بڑا ہے اور گمبt کی گمسی اسپتال سمیت متعدد ہسپتال مفت طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، جس سے ساری ملک کے مریض فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سینئر وزیر نے مزید بتایا کہ تھر میں جاری کوئلے کے منصوبوں پر ایک ارب امریکی ڈالر کے اخراجات سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے جو پورے قومی معاشے کو فائدہ پہنچا رہی ہے
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