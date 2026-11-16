شرجیل میمن کا کہ ہے کہ آئینی امور میں قانونی راستہ اپنایا جائے
سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے نئے صوبوں کے آئینی طریقہ کار پر وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ ریفرینڈم آئینی حیثیت نہیں رکھتا، سیاسی معاملات کو قانونی چارہ جوئی سے حل کیا جائے۔
سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے بدھ کی شام کاروباری سرگرمیوں کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی حکومت کی پوزیشن کو واضح کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے صوبوں کی تشکیل سے متعلق تمام معاملات کو آئین میں بیان کردہ قانونی مراحل کے تحت ہی حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے عوامی پرامن مطالبات کی مخالفت کیے جانے والے街头 مظاہروں کی سخت مخالفت کی ہے۔
نئے صوبوں کے لیے آئینی عمل و تفصیلات
وزیر اطلاعات نے بتایا کہ آئین میں صوبے بنانے یا سرحدوں میں تبدیلی لانے کے لیے مخصوص طریقہ کار طے شدہ ہے۔ اس عمل میں متعلقہ صوبائی اسمبلی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی نئے صوبے کی تشکیل کے لیے متعلقہ اسمبلی میں اکثریتی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ آئینی حوالے سے کوئی بھی ریفرینڈم اس حوالے سے کوئی آئینی حیثیت یا قانونی وزن نہیں رکھتا۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
شرجیل میمن نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ فی الحال وفاقی وزیر اعظم نے نئے صوبوں کے معاملے پر کوئی باضابطہ بیان یا پالیسی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے حساس آئینی معاملات میں کوئی بھی غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے والے طریقوں جیسے کہ لٹری یا سکے پھینکنے جیسی غیر جمہوری عمل پر عمل درآمد ہونا ناممکن ہے۔
سیاسی اتحاد MQM پر تنقید اور تحفظ
صحافیوں کے سوالات کے جواب میں شرجیل میمن نے متحدہ قومی موومنٹ (MQM) کے رہنماؤں کو بھی پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ MQM کے رہنماؤں کو عوام کی آواز کو سننا چاہیے اور انہیں یہ احساس دلوایا گیا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے رجحانات کا دوبارہ آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ذمہ داری تمام سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ عوامی امن کو برقرار رکھیں۔
اس موقع پر وزیر اطلاعات نے ماضی کی سیاسی قیادت پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب عوام جانوں کی بازی لگا رہے تھے تو کچھ سیاسی شخصیات نے میڈیا کی اسکرین پر ایسے بیانات دیے جو حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے مئی کے 12 کی واقعہ کے حوالے سے ان بیانات کی بھی مذمت کی جو بعد ازاں سامنے آئے تھے۔
عدالتی معاملات اور قید خانے کی خبریں
اگرچہ مرکزی توجہ صوبائی انتظامیہ کے بیان پر مرکوز تھی، لیکن پراسوسی ایٹڈ خبروں کے مطابق ایڈیالہ جیل میں قید برشہ بی بی کے کمرے سے سات سانپوں کے پائے جانے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ تاہم، ایڈیالہ جیل انتظامیہ نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ افواہیں بنیاد سے غلط ہیں۔
اس کے باوجود، شرجیل میمن کی جانب سے دیے گئے یہ واضح بیانات نے سیاسی حلقوں میں نئے صوبوں کے آئینی عمل کی حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی اختلافات کو عدالتی اور جمہوری چارہ جوئی کے ذریعے ہی حل کیا جائے۔
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