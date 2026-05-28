شرمیلا فاروقی نے دوبارہ کراچی کو پیرس قرار دیا

کراچی کو پیرس قرار دینے والی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی نے ایک بار پھر اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کراچی کو پیرس قرار دیا۔ شرمیلا فاروقی نے اپنے شوہر کے ہمراہ اے آر وائی نیوز کے خصوصی شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے شہرِ قائد کے بارے میں بات کی۔ شو میزبان وسیم بادامی نے جب شہر کو پیرس قرار دینے کے حوالے سے شرمیلا فاروقی کے پُرانے بیان کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر نے آج شو میں آتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ میں چپ رہوں کیونکہ میں زیادہ بولتی ہوں۔اس پر رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ میں آج بھی کہتی ہوں کہ میرے لیے کراچی پیرس ہی ہے کیونکہ یہ میرا گھر ہے جہاں میں رہتی ہوں۔ شرمیلا فاروقی نے مزید کہا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں لیکن آپ کا ملک جہاں آپ کا گھر اور فیملی ہو وہ آپ کیلیے پیرس ہی ہے۔
