شرمیلا فاروقی کا دلچسپ تبصرہ: کراچی کا پیرس سے موازنہ

پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کی رہنما شرمیلا فاروقی کا کراچی کو پیرس سے ملانا، سوشل میڈیا پر بحث کا باعث بن گیا، ساتھ ہی سیاست سے کنارہ کشی اور ڈراموں میں دلچسپی پر بھی بات چیت۔
پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کی سرکردہ شخصیت شرمیلا فاروقی نے کراچی کے بارے میں ایک دلچسپ تبصرہ کیا ہے جس نے سوشل میڈیا پر زبردست توجہ حاصل کر لی ہے۔ ایک نجی ٹیلی ویژن پروگرام میں شرکت کے دوران، شرمیلا نے کراچی کا براہ راست فرانس کے دارالحکومت پیرس سے موازنہ کیا۔ اس اچانک موازنے پر پروگرام میں موجود افراد بھی مسکرا اٹھے۔ پروگرام کے ایک ہلکے پھلکے حصے میں، میزبان نے ان سے ایک جملہ مکمل کرنے کو کہا تھا: ' کراچی میں رہنا ایسا ہے جیسے…'۔ شرمیلا فاروقی کے اس غیر متوقع جواب پر وہاں موجود مہمانوں نے تالیاں بجا کر ردعمل کا اظہار کیا اور ماحول خوشگوار ہوگیا۔
اس گفتگو کے دوران، انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپیوں پر بھی بات کی اور بتایا کہ وہ سیاست کو چھوڑنے کا سوچ تو سکتی ہیں، لیکن ڈرامے دیکھنے کی عادت کو ترک کرنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ باقاعدگی سے اور بڑے شوق سے ٹی وی ڈرامے دیکھتی ہیں۔ شرمیلا فاروقی کا یہ ہلکا پھلکا انداز پروگرام کو مزید پرلطف بنا گیا، اور ان کا کراچی اور پیرس کا موازنہ اب سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث ہے۔ سوشل میڈیا صارفین اس پر دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس موازنے پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک واضح مثال ہے کہ کس طرح سیاستدان اپنے بیانات اور رویے سے عوامی رائے کو متاثر کرتے ہیں۔
