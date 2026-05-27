شریجل انم میمن کا کہنا ہے کہ کراچی ہمیشہ سندھ کا حصہ رہے گا

سندھ کی اطلاعات منیجر شریجل انم میمن نے کہا ہے کہ کراچی ہمیشہ سندھ کا حصہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی بھی وہ تجویز جو کہ اس شہر کو وفاقی حکومت کے حوالے کرنے کی ہے اسے مسترد کیا ہے۔ 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل کے مطابق، منیجر نے وڈیے دن کی نماز کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 28ویں آئین میں تبدیلیوں کے بارے میں بحث صرف تخیلاتی ہے اور اس سلسلے میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ شریجل انم میمن نے مزید یہ کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام (بی آئی ایس پی ایس) کو منسوخ نہیں کیا جائے گا، کہیں یہ پروگرام خواتین کی مدد کے لئے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اسے بے روزگار اور محتاج خواتین کی مدد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھائی چارہ، برداشت اور متبادل کے حوالے سے حکومت کی ضرورت پر زور دیا اور تمام ذمہ داروں کو معاشرے میں انسجام کی ترغیب دی۔ انہوں نے حجاج اور مسلمانوں کے لئے مبارک المناسک کے موقع پر خیرمقدم کی اور کہا کہ اس مبارک المناسک کا موقع ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فرق کو بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ میل جول کریں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے عالمی امن اور استحکام کی ترغیب دینے کی کوششوں کے لئے ان کی سربراہی پر بھی بڑا شکر گزار ہوا.
