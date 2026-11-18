شفقت اعجاز علی کو بلڈ کینسر ہوا، سٹم سیل تھراپی شروع
مشہور گلوکار شفقت اعجاز علی کو ملٹیپل میلوما کی تشخیص ہوئی ہے۔ وہ کارروائیاں جاری رکھیں گے اور سٹم سیل تھراپی لیں گے۔
بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار شفقت اعجاز علی نے ایک دباؤ بھرا دور عبور کرنے کے بعد میڈیا کے سامنے آکر اپنی صحت کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ انہیں ملٹیپل میلوما نامی خون کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، جو ایک انتہائی سنجیدہ حالت ہے۔ گلوکار نے اپنے مداحوں اور دوستوں کو یقین دلاتے ہوئے کہتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ وہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ علاج جاری ہے اور وہ مثبت نتائج کی توقع کر رہے ہیں۔
ملٹیپل میلوما کی تشخیص اور علاج
شفقت اعجاز علی نے تفصیلات بانٹتے ہوئے بتایا کہ انہیں بلڈ کینسر کا شکار ہونے کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ ان کی بون مررو بائیopsy کے نتائج صاف آئے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ایک خاص طبی کارروائی کروانی ہے جسے سٹم سیل تھراپی کہا جاتا ہے۔ یہ تھراپی ان کے جسم میں خراب خون کے خلیات کو بدلنے اور صحت یابی میں اہم کردار ادا کرے گی۔Also readPortugal beats Wales in their second match since retirement of Cristiano Ronaldo
خاندان اور فنکار کے لیے مشکل وقت
گلوکار نے اعتراف کیا کہ پچھلے کچھ عرصے میں وہ ایک ایسی مشکل کیفیت سے گزر رہے تھے جس نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے خاندان اور قریبی دوستوں کو بھی متاثر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آئیے کنسرٹ کی تیاریوں میں کافی وقت لگا کیونکہ انہیں اپنی صحت پر توجہ مرکوز کرنی تھی۔ اس بیماری کا اثر ان کے روزمرہ کے معمولات اور میوزیکل پرفارمنس کی تیاریوں پر واضح طور پر نظر آیا۔
ادویات اور کیموتھراپی کا عمل
شفقت اعجاز علی نے بتایا کہ وہ اپنی اتولوگس سٹم سیل ٹرانسپلانٹ مکمل ہونے تک ادویات کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ دوائی ہلکی کیموتھراپی کی شکل ہیں اور انہیں ہفتہ وار بنیادوں پر لی جاتی ہیں۔ یہ علاج ان کے جسم میں کینسر کے خلیات کو کنٹرول کرنے اور مستقبل کی بڑی تھراپی کے لیے تیاری کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
کراچی کنسرت اور میڈیا پریس کانفرنس
گلوکار نے حال ہی میں لاہور میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جہاں انہوں نے اپنی آنے والی کارروائیوں کے بارے میں تفصیلات شیئر کیں۔ انہوں نے بتایا کہ 28 نومبر کو کراچی میں ان کا کنسرت منعقد ہونے والا ہے، جو ان کی کنسرٹ سیریز کا ایک اہم حصہ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے پرفارمنس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔
مشہور گانے اور بولی وڈ میں کام
شفقت اعجاز علی نے پاکستان اور بولی وڈ میں متعدد ہٹ گانے دیے ہیں جو آج بھی مداحوں کے دل میں جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے مقبول گانوں میں میٹوا، تیرے نaina، بن تیرے، تیری جھکی نظر اور آنکھوں کے ساحر شامل ہیں۔ ان کی آواز اور موسیقیت نے نسل در نسل فنکاروں اور سامعین کو متاثر کیا ہے۔ اس بیماری کے باوجود ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں جاری رہیں گی۔
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