شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی کارروائی میں 16 خوارج ہلاک دو جوان شہید
آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 16 خوارج ہلاک ہوئے جن میں دو افغان شہری شامل ہیں۔ اس دوران دو جوانوں نے شہادت پائی۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے عہدیداروں نے جاری کردہ ایک اہم بیان میں شمالی وزیرستان کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری کارروائیوں کی تفصیلات فراہم کی ہیں جس میں معلوم ہوا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران کل چھیاسی دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کارروائی میں دو پاک فوج کے جوانوں نے بھی اپنی جانوں کی بازی لگا دی جو شہادت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ یہ کارروائیاں خیبرپختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقوں میر علی، دتہ خیل اور علی خیل میں انٹیلی جنس بنیادوں پر کی گئیں۔ گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علی خیل میں دس دہشت گرد مارے گئے جن میں دو افغان شہری بھی شامل تھے جو بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنۃ ال خوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ جبکہ میر علی اور دتہ خیل میں دو، دو دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ان جھڑپوں میں 43 سالہ حوالدار عصمت علی جو کہ ضلع صوابی کے رہائشی تھے اور 32 سالہ نائیک آفتاب علی جو کہ ضلع مردان کے رہائشی تھے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا جو معصوم شہریوں کے قتل سمیت متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ ان علاقوں میں موجود دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری رہیں گے۔.
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے عہدیداروں نے جاری کردہ ایک اہم بیان میں شمالی وزیرستان کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری کارروائیوں کی تفصیلات فراہم کی ہیں جس میں معلوم ہوا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران کل چھیاسی دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کارروائی میں دو پاک فوج کے جوانوں نے بھی اپنی جانوں کی بازی لگا دی جو شہادت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ یہ کارروائیاں خیبرپختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقوں میر علی، دتہ خیل اور علی خیل میں انٹیلی جنس بنیادوں پر کی گئیں۔ گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علی خیل میں دس دہشت گرد مارے گئے جن میں دو افغان شہری بھی شامل تھے جو بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ جبکہ میر علی اور دتہ خیل میں دو، دو دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ان جھڑپوں میں 43 سالہ حوالدار عصمت علی جو کہ ضلع صوابی کے رہائشی تھے اور 32 سالہ نائیک آفتاب علی جو کہ ضلع مردان کے رہائشی تھے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا جو معصوم شہریوں کے قتل سمیت متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ ان علاقوں میں موجود دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری رہیں گے۔
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