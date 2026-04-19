شمالی کوریا کی جانب سے مختصر فاصلے کے بیلسٹک میزائلوں کا ایک اور تجربہ، جنوبی کوریا کی جانب سے تصدیق

جنوبی کوریا کی فوج نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے متعدد مختصر فاصلے کے بیلسٹک میزائل وں کا تجربہ کیا ہے، جو اس جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک کی جانب سے حالیہ دنوں میں کیے جانے والے تجربات کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے۔ اتوار کو ہونے والے یہ تجربات حالیہ ہفتوں میں پیانگ یانگ کی جانب سے کیے جانے والے ہتھیاروں کے متعدد تجربات میں شامل ہیں، جن میں بیلسٹک میزائل ، بحری جہاز شکن کروز میزائل اور کلسٹر ہتھیار شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کے مشترکہ چیفس آف اسٹاف نے بتایا کہ ہماری فوج نے صبح تقریباً 6:10
بجے (جی ایم ٹی 21:10) شمالی کوریا کے سنپو علاقے سے بحیرہ مشرقی (جسے بحیرہ جاپان بھی کہا جاتا ہے) میں کئی مختصر فاصلے کے بیلسٹک میزائل فائر ہوتے ہوئے دیکھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ میزائلوں نے تقریباً 140 کلومیٹر (86.9 میل) کا فاصلہ طے کیا، اور جنوبی کوریائی اور امریکی خفیہ ایجنسیاں ان کی درست خصوصیات کا تفصیلی تجزیہ کر رہی ہیں۔ سیول نے امریکہ کے ساتھ دفاعی اتحاد کو برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جو جنوبی کوریا میں تقریباً 28,000 فوجی تعینات رکھتا ہے اور شمالی کوریا کے فوجی خطرات کے خلاف اسے دفاع میں مدد فراہم کرتا ہے۔ حکام نے کہا کہ وہ کسی بھی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان تجربات سے پیانگ یانگ کی جانب سے سیول کی کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کو مسترد کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ ان کوششوں میں جنوری میں شمالی کوریا میں شہری ڈرون کی دراندازی پر سیول کی جانب سے افسوس کا اظہار بھی شامل تھا، جسے شمالی کوریائی رہنما کی بااثر بہن کم یو جونگ نے ابتدائی طور پر بہت خوش آئند اور دانشمندانہ اقدام قرار دیا تھا۔ تاہم، اس ماہ ایک اعلیٰ شمالی کوریائی عہدیدار نے جنوبی کوریا کو پیانگ یانگ کا سب سے زیادہ دشمن قرار دیا، جو اس لیبل کو دوبارہ استعمال کیا گیا جو اس سے قبل رہنما کم جونگ ان نے استعمال کیا تھا۔ شمالی کوریا اقوام متحدہ کی متعدد پابندیوں کے تابع ہے جو اس کے جوہری ہتھیاروں کی ترقی اور بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے استعمال پر پابندی عائد کرتی ہیں، جن کی وہ بار بار خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ اپریل کے اوائل میں، شمالی کوریائی رہنما کم جونگ ان نے بحری جہاز سے لانچ کیے گئے اسٹریٹجک کروز میزائلوں کے تجربات کی نگرانی کی تھی، جس کی سرکاری تصاویر میں انہیں فوجی حکام کے ساتھ فائرنگ کا مشاہدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یہ تجربات چوئ ہیون، جو شمالی کوریا کے ہتھیاروں میں موجود دو 5,000 ٹن کے ڈسٹرائرز میں سے ایک ہے، سے کیے گئے تھے، جن میں سے دونوں گزشتہ سال لانچ کیے گئے تھے کیونکہ کم جونگ ان ملک کی بحری صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ماہ ایک جنوبی کوریائی قانون ساز نے بتایا کہ شمالی کوریا مغربی بندرگاہی شہر نامپو میں ایک ڈسٹرائر کی تعمیر کو تیز کر رہا ہے۔ امریکہ میں مقیم ایک انٹیلی جنس فرم کی سیٹلائٹ امیجری کا حوالہ دیتے ہوئے، اپوزیشن پیپلز پاور پارٹی کے یو یونگ ون نے کہا کہ شمالی کوریا روس کی جانب سے فوجی امداد کی بنیاد پر بحریہ کی جدید کاری کو تیز کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے روس کے یوکرین پر حملے کی حمایت کے لیے زمینی فوجیوں اور توپ خانے کے گولے بھیجے ہیں، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ پیانگ یانگ اس کے بدلے میں ماسکو سے فوجی ٹیکنالوجی کی امداد حاصل کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کے یہ مسلسل میزائل تجربات خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں اور بین الاقوامی برادری کے لیے تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب بین الاقوامی سطح پر شمالی کوریا کے جوہری پروگرام پر پابندیوں اور سفارتی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی کوریا اور اس کے اتحادی، امریکہ، شمالی کوریا کی جانب سے کسی بھی جارحانہ کارروائی کے خلاف سخت ردعمل کا اظہار کر رہے ہیں اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ میزائل تجربات شمالی کوریا کی جانب سے اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے اور علاقائی سلامتی کے لیے ایک مسلسل چیلنج پیش کرنے کی کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان تجربات کا تجزیہ کرتے ہوئے، تجزیہ کار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شمالی کوریا کی جانب سے جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور پیانگ یانگ اپنی الگ تھلگ پالیسی پر قائم ہے۔ ان حالات میں، بین الاقوامی برادری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شمالی کوریا کے اقدامات کا بغور جائزہ لے اور خطے میں استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کرے
