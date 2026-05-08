شمالی کوریا نے اپنے جوہری قوانین میں ایک انتہائی خطرناک تبدیلی کی: اگر کم جونگ ان کو نشانہ بنایا جائے تو فوری جوہری حملہ

شمالی کوریا نے اپنے جوہری قوانین میں ایک انتہائی خطرناک اور غیر معمولی تبدیلی کی ہے جس سے دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق شمالی کوریا کے آئین میں تبدیلی کی گئی ہے کہ اگر ملک کے حکمراں کم جونگ ان کو قتل کیا گیا یا وہ حملے کے باعث حکمرانی کے قابل نہ رہے تو ملک خودکار طور پر فوری جوہری حملہ کردے گا۔ برطانوی اخبار دی سن کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ آئینی ترمیم 22 مارچ کو منظور کی گئی تھی تاہم اسے اب پہلی بار عوام کے سامنے لایا گیا ہے۔ نئی شق شمالی کوریا کے جوہری پالیسی قانون کے آرٹیکل 3 میں شامل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر دشمن قوتوں کے حملے سے ریاستی جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم خطرے میں پڑتا ہے تو خودکار اور فوری جوہری حملہ کیا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نئی پالیسی کی وجہ حالیہ علاقائی کشیدگی اور ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے حالات کو قرار دیا جا رہا ہے.
