شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے مکمل انکار اور ایٹمی قوت ہونے کے دعوے کا اعادہ

شمالی کوریا نے اقوام متحدہ میں واضح کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے کسی بھی معاہدے کا پابند نہیں ہے اور اپنی ایٹمی صلاحیت کو اپنی بقا کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔
شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے نے جمعرات کو ایک اہم رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پียง یانگ اب جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کا پابند نہیں رہا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی برادری اور خاص طور پر امریکہ شمالی کوریا پر اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہا ہے اور اس پر سخت ترین اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مستقل نمائندے کم سونگ نے ایک جامع بیان میں کہا کہ امریکہ اور اس کے چند اتحادی ممالک اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جاری گیارہویں این پی ٹی جائزہ کانفرنس کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ممالک کی جانب سے شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کا مسئلہ بار بار اٹھانا دراصل ایک سیاسی چال ہے جس کا مقصد شمالی کوریا کی خودمختاری کو نقصان پہنچانا ہے۔ کم سونگ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایک ایٹمی ہتھیار وں سے لیس ریاست کے طور پر شمالی کوریا کی حیثیت کسی بھی بیرونی ملک کی یکطرفہ خواہش یا محض لفظی دعوؤں سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے امریکہ سمیت ان ممالک کے اقدامات کو غنڈہ گردی اور بے شرمی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کا ایٹمی ہتھیار وں تک رسائی حاصل کرنا ایک حقیقت پسندانہ اور جائز اقدام تھا جس کا مقصد ملک کا دفاع یقینی بنانا ہے۔ شمالی کوریا کی ایٹمی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک نے 1985 میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی این پی ٹی کی توثیق کی تھی، لیکن 2003 میں ایک شدید جوہری بحران کے دوران اس نے اس معاہدے سے اپنے انخلا کا اعلان کر دیا۔ یہ بحران اس وقت پیدا ہوا جب امریکہ نے پียง یانگ کے خفیہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں شواہد پیش کیے اور اسے عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ تاہم، اس انخلا کی قانونی حیثیت پر اب تک عالمی سطح پر شدید تنازع موجود ہے، کیونکہ بہت سے ممالک کا ماننا ہے کہ شمالی کوریا نے معاہدے سے علیحدگی کے لیے ضروری قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تھے۔ اس تنازع نے شمالی کوریا اور مغربی ممالک کے درمیان خلیج کو مزید وسیع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں پียง یانگ نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایٹمی تجربات کا سلسلہ شروع کیا، جس نے پورے مشرقی ایشیا میں عدم استحکام پیدا کر دیا۔ سیاسی سطح پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں، خاص طور پر جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان 2018 اور 2019 میں تاریخی سربراہی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں سے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید شمالی کوریا اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے پر راضی ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے یہ مذاکرات اس وقت ناکام ہو گئے جب دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کی مقدار اور پابندیوں کی خاتمے کی شرائط پر کسی ایک نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ گزشتہ سال شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے دوبارہ ملاقات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ امریکہ پہلے اپنی ان شرائط کو ختم کرے جن میں شمالی کوریا سے ایٹمی ہتھیار وں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پียง یانگ کا موقف ہے کہ جب تک اس کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی جاتی، وہ اپنے ایٹمی اثاثوں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ مختلف بین الاقوامی تجزیہ کاروں اور ایٹمی ماہرین کا اندازہ ہے کہ شمالی کوریا نے اپنی تنہا ریاست کے اندر متعدد جوہری تنصیبات قائم کر لی ہیں اور وہ اب تک اتنی مقدار میں fissile material یعنی fissionable مواد تیار کر چکا ہے جس سے تقریباً 90 ایٹمی وار ہیڈز بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار عالمی سلامتی کے لیے ایک انتہائی خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ شمالی کوریا کی میزائل ٹیکنالوجی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان جیسے پڑوسی ممالک اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ شمالی کوریا کی ایٹمی صلاحیت نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کے باوجود شمالی کوریا اپنی ایٹمی صلاحیت کو نہ صرف برقرار رکھے ہوئے ہے بلکہ اسے مزید جدید بنانے کی کوششیں کر رہا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پียง یانگ کے لیے ایٹمی ہتھیار محض دفاع کا ذریعہ نہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوانے کا ایک ہتھیار بھی ہیں.
شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے نے جمعرات کو ایک اہم رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پียง یانگ اب جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کا پابند نہیں رہا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی برادری اور خاص طور پر امریکہ شمالی کوریا پر اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہا ہے اور اس پر سخت ترین اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مستقل نمائندے کم سونگ نے ایک جامع بیان میں کہا کہ امریکہ اور اس کے چند اتحادی ممالک اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جاری گیارہویں این پی ٹی جائزہ کانفرنس کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ممالک کی جانب سے شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کا مسئلہ بار بار اٹھانا دراصل ایک سیاسی چال ہے جس کا مقصد شمالی کوریا کی خودمختاری کو نقصان پہنچانا ہے۔ کم سونگ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایک ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ریاست کے طور پر شمالی کوریا کی حیثیت کسی بھی بیرونی ملک کی یکطرفہ خواہش یا محض لفظی دعوؤں سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے امریکہ سمیت ان ممالک کے اقدامات کو غنڈہ گردی اور بے شرمی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کا ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی حاصل کرنا ایک حقیقت پسندانہ اور جائز اقدام تھا جس کا مقصد ملک کا دفاع یقینی بنانا ہے۔ شمالی کوریا کی ایٹمی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک نے 1985 میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی این پی ٹی کی توثیق کی تھی، لیکن 2003 میں ایک شدید جوہری بحران کے دوران اس نے اس معاہدے سے اپنے انخلا کا اعلان کر دیا۔ یہ بحران اس وقت پیدا ہوا جب امریکہ نے پียง یانگ کے خفیہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں شواہد پیش کیے اور اسے عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ تاہم، اس انخلا کی قانونی حیثیت پر اب تک عالمی سطح پر شدید تنازع موجود ہے، کیونکہ بہت سے ممالک کا ماننا ہے کہ شمالی کوریا نے معاہدے سے علیحدگی کے لیے ضروری قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تھے۔ اس تنازع نے شمالی کوریا اور مغربی ممالک کے درمیان خلیج کو مزید وسیع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں پียง یانگ نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایٹمی تجربات کا سلسلہ شروع کیا، جس نے پورے مشرقی ایشیا میں عدم استحکام پیدا کر دیا۔ سیاسی سطح پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں، خاص طور پر جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان 2018 اور 2019 میں تاریخی سربراہی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں سے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید شمالی کوریا اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے پر راضی ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے یہ مذاکرات اس وقت ناکام ہو گئے جب دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کی مقدار اور پابندیوں کی خاتمے کی شرائط پر کسی ایک نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ گزشتہ سال شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے دوبارہ ملاقات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ امریکہ پہلے اپنی ان شرائط کو ختم کرے جن میں شمالی کوریا سے ایٹمی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پียง یانگ کا موقف ہے کہ جب تک اس کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی جاتی، وہ اپنے ایٹمی اثاثوں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ مختلف بین الاقوامی تجزیہ کاروں اور ایٹمی ماہرین کا اندازہ ہے کہ شمالی کوریا نے اپنی تنہا ریاست کے اندر متعدد جوہری تنصیبات قائم کر لی ہیں اور وہ اب تک اتنی مقدار میں fissile material یعنی fissionable مواد تیار کر چکا ہے جس سے تقریباً 90 ایٹمی وار ہیڈز بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار عالمی سلامتی کے لیے ایک انتہائی خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ شمالی کوریا کی میزائل ٹیکنالوجی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان جیسے پڑوسی ممالک اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ شمالی کوریا کی ایٹمی صلاحیت نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کے باوجود شمالی کوریا اپنی ایٹمی صلاحیت کو نہ صرف برقرار رکھے ہوئے ہے بلکہ اسے مزید جدید بنانے کی کوششیں کر رہا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پียง یانگ کے لیے ایٹمی ہتھیار محض دفاع کا ذریعہ نہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوانے کا ایک ہتھیار بھی ہیں
شمالی کوریا ایٹمی ہتھیار اقوام متحدہ امریکہ NPT