شمالی کوریا کی ایٹمی طاقت کی غیر مذاکراتی پوزیشن پر کم یّو جوں کے بیانات اور چین کے صدر شِی جن پنگ کے دورے کے اثرات کی جامع رپورٹ۔
شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کو لیڈر کم جونگ اُن کی طاقتور بہن نے چین کے صدر شِی جن پنگ کے دورے سے پہلے واضح کر دیا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر ایجنسی کوریا سینٹرل نیوز ایجنسی کے ذریعے جاری کردہ بیان میں کم یّو جوں نے کہا کہ "ہماری ایٹمی طاقت کی حیثیت بالکل غیر معاہدہ شدہ ہے" اور اس بات پر زور دیا کہ ملک کسی بھی قسم کے خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس بیان میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ شمالی کوریا ایٹمی اور بالسٹک میزائل پروگرام کے حق پر مبنی رہا ہے، جبکہ یہ پروگرام اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے پابندیوں کے تحت ممنوع قرار دیئے گئے ہیں۔ اس کے باوجود شمالی کوریا نے ۲۰۲۳ میں اپنی آئین میں ایٹمی اسٹیٹ سٹیٹس کو سرکاری طور پر شامل کر لیا تھا۔ یہ بیان کم یّو جوں کے جانب سے آیا ہے، جو شمالی کوریا کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا یہ پیغام چین کے صدر شِی جن پنگ کے اس ملک کے دورے کے ایک دن قبل جاری ہوا، جس میں میڈیا نے بتایا کہ دورہ پیر سے بدھ تک جاری رہے گا۔ شِی کی اس سرکاری غیر ملکی سفر کا مقصد شمالی کوریا کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی رشتوں کو مزید مضبوط کرنا ہے، کیونکہ چین اس پر شدید پابندیاں عائد کرنے والے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود شمالی کوریا کا سب سے بڑا معاون ہے۔ چین کے اس نذری تعاون کے بغیر شمالی کوریا کی معیشت اور فوجی منصوبے شدید خطرے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ سفارتی طور پر تنہا ممالک میں سے ایک ہے۔ دورے کے دوران شِی جن پنگ کے ساتھ شمالی کوریا کے رہنما افراد متعدد مذاکرات کریں گے، جن میں دفاعی تعاون، تجارتی سہولیات اور علاقائی سکیورٹی کے مسائل شامل ہوں گے۔ اس ملاقات کے بعد شِی کا یہ پہلا سرکاری بیرونی دورہ اس سال کے باقی حصے میں متعدد اہم سیشنوں کے بعد ہے، جس میں انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ مسلسل دو شِ مجموعی اجلاس کیے تھے۔ اس دوران شمالی کوریا کی ایٹمی پالیسی کے بارے میں عالمی برادری کی تشویش برقرار ہے، لیکن چین کی شمولیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شمالی کوریا کی غیر مذاکراتی ایٹمی حیثیت کو عالمی سطح پر مسترد کرنا مشکل ہو سکتا ہے.
شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کو لیڈر کم جونگ اُن کی طاقتور بہن نے چین کے صدر شِی جن پنگ کے دورے سے پہلے واضح کر دیا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر ایجنسی کوریا سینٹرل نیوز ایجنسی کے ذریعے جاری کردہ بیان میں کم یّو جوں نے کہا کہ "ہماری ایٹمی طاقت کی حیثیت بالکل غیر معاہدہ شدہ ہے" اور اس بات پر زور دیا کہ ملک کسی بھی قسم کے خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس بیان میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ شمالی کوریا ایٹمی اور بالسٹک میزائل پروگرام کے حق پر مبنی رہا ہے، جبکہ یہ پروگرام اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے پابندیوں کے تحت ممنوع قرار دیئے گئے ہیں۔ اس کے باوجود شمالی کوریا نے ۲۰۲۳ میں اپنی آئین میں ایٹمی اسٹیٹ سٹیٹس کو سرکاری طور پر شامل کر لیا تھا۔ یہ بیان کم یّو جوں کے جانب سے آیا ہے، جو شمالی کوریا کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا یہ پیغام چین کے صدر شِی جن پنگ کے اس ملک کے دورے کے ایک دن قبل جاری ہوا، جس میں میڈیا نے بتایا کہ دورہ پیر سے بدھ تک جاری رہے گا۔ شِی کی اس سرکاری غیر ملکی سفر کا مقصد شمالی کوریا کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی رشتوں کو مزید مضبوط کرنا ہے، کیونکہ چین اس پر شدید پابندیاں عائد کرنے والے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود شمالی کوریا کا سب سے بڑا معاون ہے۔ چین کے اس نذری تعاون کے بغیر شمالی کوریا کی معیشت اور فوجی منصوبے شدید خطرے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ سفارتی طور پر تنہا ممالک میں سے ایک ہے۔ دورے کے دوران شِی جن پنگ کے ساتھ شمالی کوریا کے رہنما افراد متعدد مذاکرات کریں گے، جن میں دفاعی تعاون، تجارتی سہولیات اور علاقائی سکیورٹی کے مسائل شامل ہوں گے۔ اس ملاقات کے بعد شِی کا یہ پہلا سرکاری بیرونی دورہ اس سال کے باقی حصے میں متعدد اہم سیشنوں کے بعد ہے، جس میں انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ مسلسل دو شِ مجموعی اجلاس کیے تھے۔ اس دوران شمالی کوریا کی ایٹمی پالیسی کے بارے میں عالمی برادری کی تشویش برقرار ہے، لیکن چین کی شمولیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شمالی کوریا کی غیر مذاکراتی ایٹمی حیثیت کو عالمی سطح پر مسترد کرنا مشکل ہو سکتا ہے
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