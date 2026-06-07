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شمالی کوریا کا جوہری پروگرام قابلِ مذاکرات نہیں: کم یو جونگ

عالم News

شمالی کوریا کا جوہری پروگرام قابلِ مذاکرات نہیں: کم یو جونگ
شمالی کوریا، جوہری پروگرام، ایٹمی طاقت، کم یو جونگ
📆07/06/2026 9:55 am
📰ExpressNewsPK
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شمالی کوریا کے رہنما کم یو جونگ نے کہا ہے کہ ملک کا جوہری پروگرام اور ایٹمی طاقت کی حیثیت کسی بھی صورت قابلِ مذاکرات نہیں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چینی صدر شی جن پنگ پیر سے شمالی کوریا کا دو روزہ سرکاری دورہ شروع کر رہے ہیں۔

شمالی کوریا کے رہنما کم یو جونگ نے کہا ہے کہ ملک کا جوہری پروگرام اور ایٹمی طاقت کی حیثیت کسی بھی صورت قابلِ مذاکرات نہیں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چینی صدر شی جن پنگ پیر سے شمالی کوریا کا دو روزہ سرکاری دورہ شروع کر رہے ہیں۔ کم یو جونگ نے امریکا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اب بھی شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار کرانے کے خواب دیکھ رہا ہے، جو حقیقت سے دور اور پرانا مؤقف ہے۔ انہوں نے امریکی دعوے کو بھی مسترد کیا جس میں کہا گیا تھا کہ حالیہ چین امریکا سربراہی ملاقات کے دوران شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے مشترکہ ہدف پر اتفاق کیا گیا تھا۔ کم یو جونگ کے مطابق یہ دعویٰ "غلط معلومات" پر مبنی ہے۔ شمالی کوریا نے 2023 میں اپنی ایٹمی حیثیت کو آئین کا حصہ بنا دیا تھا اور اس کے بعد سے پیانگ یانگ بارہا خود کو "ناقابلِ واپسی جوہری ریاست" قرار دیتا رہا ہے.

شمالی کوریا کے رہنما کم یو جونگ نے کہا ہے کہ ملک کا جوہری پروگرام اور ایٹمی طاقت کی حیثیت کسی بھی صورت قابلِ مذاکرات نہیں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چینی صدر شی جن پنگ پیر سے شمالی کوریا کا دو روزہ سرکاری دورہ شروع کر رہے ہیں۔ کم یو جونگ نے امریکا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اب بھی شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار کرانے کے خواب دیکھ رہا ہے، جو حقیقت سے دور اور پرانا مؤقف ہے۔ انہوں نے امریکی دعوے کو بھی مسترد کیا جس میں کہا گیا تھا کہ حالیہ چین امریکا سربراہی ملاقات کے دوران شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے مشترکہ ہدف پر اتفاق کیا گیا تھا۔ کم یو جونگ کے مطابق یہ دعویٰ "غلط معلومات" پر مبنی ہے۔ شمالی کوریا نے 2023 میں اپنی ایٹمی حیثیت کو آئین کا حصہ بنا دیا تھا اور اس کے بعد سے پیانگ یانگ بارہا خود کو "ناقابلِ واپسی جوہری ریاست" قرار دیتا رہا ہے

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شمالی کوریا، جوہری پروگرام، ایٹمی طاقت، کم یو جونگ

 

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