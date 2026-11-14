شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی آپریشنز میں سولہ دہشت گرد ہلاک اور دو جوان شہید
شمالی وزیرستان میں جاری سیکیورٹی آپریشنز میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں سولہ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے جبکہ پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے۔ صدر عارف علوی نے شہداء پر خراج تحسین پیش کیا۔
پاکستان کے شمالی وزیرستان علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری ہونے والی آپریشنل کارروائیوں میں اہم کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ ان تازہ ترین کارروائیوں کے دوران فوجی حکام نے بتایا ہے کہ دس بارہ اکتوبر سے شروع ہونے والی ان کارروائیوں میں باضابطہ طور پر سولہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس عمل میں دو افغان قومی شہریت والے دہشت گرد بھی شامل تھے جو مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں سے وابستہ تھے۔ ان کارروائیوں میں فوجیوں اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں دو پاک فوج کے جوان شہید ہو گئے۔ ہवलدار عصمت علی اور نائک افتخار علی نے اپنے فرائض کے سلسلے میں دشمن کے سامنے سرخروئی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بازیافت کردہ اسلحہ اور گولہ باری کے مختلف اقسام کے ذخائر نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ دہشت گرد کتنے خطرناک اور منظم تھے۔ ان کارروائیوں میں حاصل کیے گئے مواد میں مختلف کالر کے اسلحہ، راؤنڈز، اور دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دستاویزات شامل تھے۔.
پاکستان کے شمالی وزیرستان علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری ہونے والی آپریشنل کارروائیوں میں اہم کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ ان تازہ ترین کارروائیوں کے دوران فوجی حکام نے بتایا ہے کہ دس بارہ اکتوبر سے شروع ہونے والی ان کارروائیوں میں باضابطہ طور پر سولہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس عمل میں دو افغان قومی شہریت والے دہشت گرد بھی شامل تھے جو مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں سے وابستہ تھے۔ ان کارروائیوں میں فوجیوں اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں دو پاک فوج کے جوان شہید ہو گئے۔ ہवलدار عصمت علی اور نائک افتخار علی نے اپنے فرائض کے سلسلے میں دشمن کے سامنے سرخروئی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بازیافت کردہ اسلحہ اور گولہ باری کے مختلف اقسام کے ذخائر نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ دہشت گرد کتنے خطرناک اور منظم تھے۔ ان کارروائیوں میں حاصل کیے گئے مواد میں مختلف کالر کے اسلحہ، راؤنڈز، اور دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دستاویزات شامل تھے۔
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